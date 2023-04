Jeremy Renner confessa o pensamento sombrio que teve após o acidente mortal com o limpa-neve

O acidente de Jeremy Renner aconteceu há três meses, enquanto o ator continua sua dolorosa reabilitação, e ele finalmente se abriu para Diane Sawyer neste sábado e fez sérias confissões sobre tudo o que viveu.

A entrevista de Jeremy Renner foi ao ar ontem

Na entrevista apelidada de “Uma História de Terror, Sobrevivência e Triunfo“, Renner falou abertamente sobre sua lembrança do acidente e que assim que acordou se sentiu tão desesperado que chegou a pensar em fazer a eutanásia.

Como explicou o The Hollywood Reporter, Jeremy Renner sentiu que seus ferimentos seriam permanentes, após ser atropelado por um ‘gato da neve’ em seu jardim da frente que causou sangramento intenso e fraturas múltiplas. “Se ele estivesse lá sozinho, teria sido uma maneira horrível de morrer e ele certamente teria morrido.”

Como resultado, ele aceitou que pensou em pedir um assassinato misericordioso porque nunca seria capaz de se recuperar de seus ferimentos, então perguntou a sua família:

Jeremy Renner sofreu mais de 30 fraturas

O grave acidente ocorreu logo após o Réveillon e resultou em mais de 30 fraturasincluindo a cavidade ocular, oito costelas quebradas, um pulmão perfurado e uma grande laceração na cabeça.

enquanto o dele caixa torácica teve que ser reconstruída com placas de metalseu rosto e mandíbula são mantidos no lugar com elásticos e parafusos

Apesar de tudo, o ator tem sido corajoso para continuar sua dolorosa recuperação e até começou a andar com a ajuda de uma máquina de gravidade zero e reiterou que interviria novamente em situação semelhante para salvar o sobrinho do snowmobile que passava por cima dele. “Eu me recuso a deixar que isso seja um trauma e uma experiência negativa”, disse ele.