Jeremy Renner passeia em ‘Kimmel’ usando uma bengala após acidente com limpa-neve

Jeremy Renner continua a fazer uma recuperação milagrosa de seu acidente de quase morte com o limpa-neves – ele entrou Jimmy Kimmel estúdio de, totalmente em seu próprio poder.

A estrela de ‘Vingadores’ estava usando apenas uma bengala na segunda-feira em Hollywood, enquanto se dirigia ao estúdio para filmar sua aparição no “Jimmy Kimmel Live!”

É incrível ver Jeremy usando as pernas assim … lembre-se que ele está a pouco mais de 3 meses de ser completamente esmagado por um limpa-neve é dia de Ano Novo em sua casa em Nevada.

Quando ele trouxe sua família para o Six Flags na Sexta-feira Santa, ele precisava de uma scooter motorizada para se locomover pelo parque de diversões … e nós o vimos anteriormente usando uma esteira antigravidade para fortalecer as pernas e fazer com que esses músculos funcionem novamente.