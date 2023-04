Jerry Springer: Da política à TV, e quão grande sua carreira se tornou ao longo dos anos

Presenter e personalidade de televisão Jerry Springer infelizmente faleceu na quinta-feira, 27 de abril, aos 79 anos. Todos nós o conhecemos de sua ‘Jerry Springer‘ realidade programa de entrevista, todos adoraram assistir a todos os casos de americanos que foram apresentados neste programa. De muitas maneiras, Springer sempre tentou ajudar a comunidade tentando consertar esses problemas entre as pessoas de uma maneira muito pública. Embora definitivamente houvesse histórias envolvidas em seu programa, a realidade é que esse aspecto fascinante sempre foi bastante real para as pessoas que assistiram. Além do show, Springer sempre teve aquele aspecto de justiça social que o levou até à política.

A vida de Jerry Springer como político

Pessoas que não estão cientes disso, Jerry Springer na verdade se formou em ciências políticas pela Tulane University e isso o levou a se formar na Northwestern University no mesmo campo. Durante 1968, Jerry Springer se inscreveu para a campanha de Kennedy, mas se envolveu ainda mais após o assassinato. Como resultado, Jerry concorreu ao Congresso em Ohio em 1970 e acabou se tornando o prefeito de Cincinnati aos 33 anos. Nos anos 1980, Springer começou a desviar sua carreira para a mídia depois de assinar com a rede afiliada Cincinnati NBC. Quase uma década depois disso, foi oferecido a ele seu próprio talk show, que durou mais de 27 temporadas.

Springer sempre se manteve dedicado ao seu estado natal, Cincinnati, mas também a toda a população americana por meio de seu pioneirismo no espaço de reality shows. Nenhum programa foi como o dele durante os anos 90 e início dos anos 2000. Houve até uma época em que Jerry Springer superou o show de Oprah Winfrey durante os anos finais dos anos 90. O programa permaneceu como o mais assistido nos lares americanos por 65 semanas consecutivas, o que foi um recorde na época. Pode nunca haver outro apresentador de talk show como Jerry Springer, ele nunca será esquecido por seu serviço à América.