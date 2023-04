‘Jersey Shore’ Sammi Sweetheart filmando com elenco na Flórida após o retorno do show

aqui está Sammi ‘querida’ Giancola filmando com seus colegas de elenco de “Jersey Shore” … a primeira vez que a vimos de volta ao grupo desde seu retorno surpresa.

Sammi parece em casa no vídeo obtido pelo TMZ … voltando ao cavalo com vinny , JWow , Pauly D , Angelina , Deena dar A situação para a próxima temporada de ‘Family Vacation’.

As pessoas que estavam lá nos disseram que o elenco estava filmando as cenas na noite de terça-feira no restaurante Reggiano’s em Celebration, Flórida… e o único que parecia estar faltando era sinuca.