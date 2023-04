Jessie James Decker critica United Airlines por humilhar irmã grávida

estrela country Jessie James Decker está denunciando a United Airlines por seu suposto tratamento dado a sua irmã grávida … que, de acordo com Jessie, foi forçada a ficar de joelhos para pegar um pouco de pipoca.

Mesmo antes de Jessie falar, o incidente se tornou viral por causa de sua irmã. Sidney é casado com o arremessador do Toronto Blue Jays Anthony Bass – e ele foi o primeiro a atacar a United, alegando que os comissários de bordo fizeram sua esposa cair no chão para pegar os grãos que sua filha deixou cair.