Jets contratam QB Boyle, ex-reserva de Aaron Rodgers com os Packers

Os jatos de Nova York quarterback contratado Tim Boyle a um contrato de um ano como reserva com experiência jogando no coordenador ofensivo Nathaniel Hackettsistema de.

Boyle serviu como reserva em Baía Verde por três temporadas para Aaron Rodgers, que disse no mês passado que sua intenção é jogar pelos Jets nesta temporada. Os Packers e os Jets estão em negociações há várias semanas para concluir uma troca que enviaria Rodgers para Nova York como zagueiro titular do time.

Nesse ínterim, Boyle se junta a uma sala de zagueiros do Jets que inclui Zach Wilsonque foi titular nas últimas duas temporadas, e Chris Streveler, que passou a maior parte do ano passado no time de treino. Boyle também se reunirá com o ex-wide receiver do Packers Allen Lazardque assinou um contrato de quatro anos com os Jets no mês passado.

Boyle, de 28 anos, se separou na última temporada de Detroit e Chicago e conseguiu 13 snaps em um jogo com o Bears, durante o qual acertou 2 de 8 para 33 jardas e duas interceptações.

Assinado como um agente livre não elaborado fora de Leste de Kentucky em 2018, Boyle apareceu em 11 jogos e completou três de quatro passes para 15 jardas com os Packers ao longo de três temporadas como um dos reservas de Rodgers. Hackett trabalhou com Boyle como coordenador ofensivo do Green Bay durante as temporadas de 2019 e 2020.

Boyle assinou com o Lions como agente livre em 2021 e começou três jogos no lugar do lesionado Jared Goff. Ele foi contratado pelo Chicago em novembro passado fora do time de treinamento do Detroit.

Boyle, natural de Hartford, Connecticutcomeçou sua carreira universitária na Universidade de Connecticut antes de se transferir após três temporadas para o leste de Kentucky.

Ele arremessou para 574 jardas e três touchdowns com oito interceptações em 17 jogos da NFL na carreira, incluindo as três partidas com o Detroit.