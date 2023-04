Jim Nantz: a voz do Masters e a lenda da transmissão que tem uma réplica de um buraco de Pebble Beach em seu quintal

Jim Nantz é o principal locutor da CBS Sports, já que lidera a NFL e o Golf play-by-play, bem como o March Madness até este ano, que foi seu último torneio da NCAA, agora está chamando The Masters apenas uma semana depois no Augusta National.

O icônico buraco de golfe de Jim Nantz no quintal

O lendário locutor é um ávido fã e jogador de golfe há muito tempo e prova disso é sua casa em Monterey, Califórnia, com uma réplica do 7º buraco de Pebble Beach, um dos buracos mais icônicos do esporte.

Este é um buraco Par 3 que Nantz construiu em uma escala de 50% do original, com o cara principal da NFL da CBS tendo Peyton Manning e Tom Brady para jogar no campo em miniatura, entre muitas outras celebridades e estrelas do esporte, incluindo de curso alguns dos jogadores de golfe mais notáveis ​​como Phil Mickelson, Nick Faldo, Jon Rahm, Bryson DeChambeau e outros.

Jim Nantz desiste do March Madness

Durante o March Madness de 2023 em Houston, Texas, Jim Nantz convocou seu último torneio da NCAA com a CBS, após quase 40 anos envolvido na cobertura do torneio.