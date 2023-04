Jimmy Butler é ELE: estrela do Heat estabelece recorde de playoffs da franquia com 56 pontos para atordoar Bucks

Jimmy Butler é ELE. Uma performance inacreditável da estrela do Heat fez os fãs de Miami gritarem “MVP! MVP!”, Nos segundos finais do jogo 4 da série Milwaukee-Miami (agora 1-3). Os fãs do Kaseya Center, no sul da Flórida, receberam um desempenho de 56 pontos por Mordomoum recorde de playoffs da franquia e o quarto maior recorde de pontuação na pós-temporada de todos os tempos.

milwaukee liderada por até 15 pontos em algum momento do jogo, no entanto Miami veio de trás e, em uma seqüência sem resposta de 13 pontos no meio do quarto período, assumiu a liderança da partida com apenas 2:29 restantes no relógio.

Butler foi um feito que poderia ser lembrado para sempre na história dos playoffs da NBA, já que ele superou jogadores como Lebron James, Dwayne Wade e Shaquille O’Neal como artilheiro da franquia em um jogo de playoff. Os 56 pontos também foram seu maior total até agora nesta temporada. Ele também recuperou nove rebotes e deu duas assistências.

O retorno de Giannis Antetokounmpo não foi suficiente

O Bucks não conseguiu aproveitar o retorno da estrela de sua franquia: astro grego Giannis Antetokounmpo. O antigo MVP que tem problemas persistentes na região lombar, foi forçado a assistir os dois últimos jogos do banco.

Apesar da derrota, o retorno do Aberração Grega foi nada menos que espetacular, registrando um triplo duplo. No entanto, ele aparentemente desapareceu nos últimos minutos, quando Butler mais brilhou.

Antetokounmpo não foi limitado em minutos pelo técnico do time, Mike Budenholzer, razão pela qual o MVP das Finais de 2021 e duas vezes MVP da temporada regular ainda jogavam em seu nível habitual.

A série Heat and Bucks agora retorna a Milwaukee, onde jogo 5 acontecerá na noite de quarta-feira às 21:30 ET.

Maior número de pontos marcados em um único jogo na história dos playoffs da NBA