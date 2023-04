Jiquiriça (BA): edital oferece 199 vagas para todos os níveis de escolaridade

A Prefeitura de Jiquiriça, no estado da Bahia, está com inscrições abertas para processo seletivo que visa o preenchimento de 199 vagas para contrato imediato, além de vagas para formação de cadastro reserva.

As vagas contemplam candidatos com nível fundamental, médio/técnico e superior.

Os salários da Prefeitura de Rio de Jiquiriça – BA chegam até R$ 2,7 mil.

A banca responsável pelo certame é o Instituto Ação Bahia.

Vagas e salários Jiquiriça – BA

Confira a disponibilidade de vagas por cargo a seguir:

Nível fundamental

Auxiliar de Serviços Gerais – 21 vagas;

Cozinheiro – 1 vaga;

Merendeira – 9 vagas;

Condutor Socorrista – 5 vagas;

Motorista de Ambulância – 2 vagas;

Motorista de Microônibus – 3 vagas;

Motorista de Ônibus – 5 vagas;

Motorista de Veículo Leve – 9 vagas;

Motorista de Veículo Pesado (van) – 4 vagas.

Os salários oferecidos para os cargos de nível fundamental variam entre R$ 1.302,00 a R$ 2.500,00 para uma jornada de trabalho de 40 horas semanais.

Nível médio/técnico

Agente de Endemias – 13 vagas;

Auxiliar de Classe – 9 vagas;

Digitador – 2 vagas;

Educador Social – 1 vaga;

Entrevistador – 1 vaga;

Orientador Social – 1 vaga;

Recepcionista – 8 vagas;

Visitador – 5 vagas;

Técnico de Enfermagem – 23 vagas;

Técnico de Enfermagem Socorrista – 5 vagas;

Nutricionista – 3 vagas.

Para os cargos de nível médio/técnico a remuneração é de R$ 1.302,00 para uma jornada de trabalho de 40 horas semanais.

Nível superior

Assistente Social – 2 vagas;

Cirurgião Dentista – 5 vagas;

Enfermeiro – 7 vagas;

Educador Físico – 1 vaga;

Fisioterapeuta – 3 vagas;

Psicólogo – 2 vagas;

Fonoaudiólogo – 1 vaga;

Farmacêutico – 2 vagas;

Intérprete de Libras – 2 vagas;

Professor 20h – 24 vagas;

Professor (aee) – 3 vagas;

Professor 20h (ciências) – 3 vagas;

Professor 20h (ed. Física) – 1 vaga;

Professor 20h (geografia) – 2 vagas;

Professor 20h (história) – 2 vagas;

Professor 20h (matemática) – 4 vagas;

Professor 20h (aee) Especializado Em Autismo – 1 vaga;

Professor 20h (aee) Especializado Em Libras – 1 vaga;

Professor 20h (artes) – 2 vagas;

Professor 20h (inglês) – 1 vaga.

Já para os cargos de nível superior o salário varia entre R$ 1.600,00 a R$ 2.700,00 por mês para uma jornada de trabalho que varia entre 20 a 40 horas semanais.

Para concorrer a uma das vagas, o candidato precisa comprovar escolaridade mínima para o cargo, além de outros requisitos importantes, dependendo das atribuições de cada cargo.

O candidato também precisa ser maior de 18 anos, brasileiro, estar em dia com a justiça eleitoral e militar (no caso de candidatos do sexo masculino) e não apresentar antecedentes criminais.

Requisitos básicos para investidura no cargo Jiquiriça – BA

Poderá ser contratado para os cargos mencionados no edital, o candidato deve preencher aos seguintes requisitos:

Ter sido aprovado neste Processo Seletivo;

Ser brasileiro nato ou naturalizado ou, ainda, no caso de estrangeiro, estar com situação regular no país, por intermédio de visto permanente que o habilite, inclusive, a trabalhar no território nacional;

No caso de ter nacionalidade portuguesa, estar amparado pelo estatuto de igualdade entre brasileiros e portugueses, nos termos do § 1º do Art. 12 da Constituição Federal;

Ter idade mínima de dezoito anos completos na data da nomeação;

Estar em pleno gozo de seus direitos políticos;

Possuir, na data da nomeação, escolaridade/habilitação exigida para o cargo a que irá concorrer, conforme estabelecido no Anexo I do Edital;

Estar quite com as obrigações militares (para candidatos do sexo masculino);

Estar quite com as obrigações eleitorais;

Possuir aptidão física e mental para o exercício do cargo, comprovado através de Atestado de Saúde Ocupacional (ASO);

Não acumular cargos, empregos e/ou funções públicas, exceto nos casos previstos na Constituição Federal e legislação vigente, assegurados à hipótese de opção dentro do prazo estabelecido para a nomeação previsto na Lei Municipal nº 001/1997;

Não receber proventos de aposentadoria que caracterizem acumulação ilícita de cargos, na forma do Art. 37, inciso XVI, da Constituição Federal;

Cumprir as determinações do Edital.

Inscrições Jiquiriça – BA

Os interessados em participar do processo seletivo para a Prefeitura de Jiquiriça – BA devem realizar a inscrição até o dia 14 de abril de 2023, diretamente pelo site do Instituto Ação Bahia, organizadora responsável pelo certame.

O valor da taxa de inscrição varia entre R$ 45,00 a R$ 80,00 dependendo do cargo pretendido.

Etapas processo seletivo Jiquiriça – BA

O processo seletivo para a Prefeitura de Jiquiriça – BA contará com as seguintes etapas:

Prova objetiva de caráter eliminatório e classificatório para todos os cargos.

de caráter eliminatório e classificatório para todos os cargos. Prova de títulos de caráter classificatório apenas para alguns cargos.

A aplicação da prova objetiva está prevista para o dia 30 de abril de 2023.

Clique aqui para ler o edital na íntegra e conferir com detalhes informações como o cronograma completo, o conteúdo programático das provas e as atribuições de cada cargo.