Joana Sanz esquece Dani Alves e beija uma modelo: amo-te, obrigada por me encheres de energia outra vez!

Desposa de ani alves Joana Sanz foi às histórias do Instagram para postar uma foto sua beijando uma modelo famosa Sandra Tabares em uma boate.

Sanz também escreveu uma mensagem emocionante para legendar um pequeno vídeo que ela postou junto com a foto mencionada e desejou feliz aniversário à amiga.

Joana Sanz dança com Sandra Tabares

“Feliz aniversário sandra. Eu te amo,” Sanz escreveu.

“Obrigado por me levantar do chão e me encher de energia novamente. Continuamos criando momentos. Nos bons e maus momentos.”

O rompimento de Joana Sanz com Dani Alves

A famosa modelo já decidiu se separar alvesque permanece sob custódia sem fiança na Prisão Brians 2.

Ele está lá desde 20 de janeiro, depois de ser acusado de estuprar uma jovem em uma boate de Barcelona em 30 de dezembro.

“Escolhi como companheira de vida uma pessoa que aos meus olhos era perfeita”, escreveu ela.

“Ele sempre esteve presente quando eu mais precisei dele, sempre me apoiou em tudo, sempre me impulsionou a crescer, sempre amoroso, atencioso…

“Acho tão difícil aceitar que essa pessoa possa me quebrar em mil pedaços.

“Acho que vou levar anos para tirar da minha memória aquele jeito de me olhar, aquele jeito de me olhar como se eu fosse a coisa mais incrível do mundo, e foda-se, sim, eu sou incrível .”