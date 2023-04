Joana Sanz nega ter feito acordo com Dani Alves para o ajudar a fugir da prisão

Joana Sanz descarregou nas redes sociais para explicar a situação atual entre ela e o ex Barcelona defensor Daniel Alvesque está atualmente na prisão.

alves ainda está detido na Prisão Brians 2, perto de Barcelona, ​​depois de ser acusado de agredir sexualmente uma mulher de 23 anos na boate Sutton em Barcelona no final de 2022.

Joana Sanz manda mensagem forte no Instagram a Dani Alves

Relatórios recentes sugerem que ele está pagando a ela para não se divorciar dele ainda, pois isso pode prejudicar seu caso nos tribunais.

Mas, Sanz levou para a mídia social para negar claramente que este é o caso.

“Mentiras, não há acordo”, escreveu ela.

“Sim, estamos em processo de divórcio, que ele recusa e isso complica tudo.

“E não, não estou recebendo dinheiro. Não entendo a necessidade de inventar notícias.”

Dani Alves é considerado risco de fuga

Segundo vários meios de comunicação, um dos motivos do atraso é o fato de ele ser casado com uma espanhola, o que seria a única forma de ele demonstrar suas raízes na Espanha e acabar com o medo de fugir para fugir da justiça espanhola, como seu compatriota Robinho fez na Itália.

Vale lembrar que a Procuradoria do Barcelona recentemente se opôs à soltura do ex-jogador sob fiança por considerá-lo ainda em risco de fuga.