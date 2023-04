João Félix e sua grande noite: um retorno ao Santiago Bernabéu que pode mudar tudo

TOs números não estão do lado de joao felix indo para a eliminatória das quartas de final da Liga dos Campeões. Ele já enfrentou o Real Madrid seis vezes e não venceu um único jogo.

Ele não marcou nem deu assistência contra o Los Blancos. Jogou duas vezes no Estádio Santiago Bernabéu… e nas duas vezes perdeu por 2 a 0.

Agora, visitando Madrid pela primeira vez desde que se mudou para Londres, é um dos Chelseagrandes esperanças de conseguir uma vaga milagrosa nas semifinais.

Os londrinos vivem um momento muito difícil. Não vence desde 11 de março e na Premier League está mais perto do rebaixamento do que da qualificação para a Liga dos Campeões.

Ganhar a final em Istambul, o que parece muito difícil dado Chelseadesta temporada, parece ser a forma mais fácil de garantir a sua participação na Liga dos Campeões 2023/24.

Mas Chelsea não conseguiu reverter sua temporada ruim com a janela de transferência histórica de janeiro.

Juntamente com joao felixcontratações de grande sucesso como Enzo Fernandez (121 milhões de euros), Mykhailo Mudryk (70M), Benoit Badiashile (38M), Noni Madueke (35M), Malo quer (30M, ingressará em julho), Andrey Santos (12,5M) e Datro Fofana (12M) chegou a Stamford Bridge com um total de 328 milhões de euros gastos no inverno.

O empréstimo do ex Atletico Madrid jogador sozinho custou 11 milhões de euros mais o salário de seis meses de trabalho.

João Flix, num jogo da Premier League.

Felix é livre, mas inconsistente

Uma das críticas dirigidas Diego Simeone e a sua gestão da ex-estrela do Benfica foi que ele era muito defensivo e agrilhoou o talento. O Chelsea era uma proposta completamente diferente, por isso o empréstimo fazia sentido.

“Chelsea é uma equipa que gosta de atacar, tem a bola, domina o jogo. Então esse é o jogo que eu gosto de jogar. Eu me sinto muito livre jogando aqui. Eu amo isso”, disse joao felix na coletiva de imprensa antes da partida da Liga dos Campeões contra o Dortmund, em 6 de março.

A sua equipa avançou para a fase seguinte e ele teve bastante tempo de jogo… mas não conseguiu ser decisivo na eliminatória, o que fala da sua falta de consistência.

A passagem por Londres, aliás, começou da pior maneira possível. Um cartão vermelho direto contra o Fulham o manteve fora de três jogos da Premier League. Ele voltou como titular contra o West Ham e marcou um gol importante para o empate 1-1 no London Derby. Uma semana depois, contra Evertonele marcou seu segundo gol como um azul… em outro empate 2-2.

Embora tenha se firmado como titular no Chelsea, João Félix está encontrando dificuldades para ‘sair’ na Premier League. Com Portugal, por sua vez, Roberto Martinez o ‘estragou’ e foi titular nos dois jogos da pausa de março, marcando contra Luxemburgo.

O mapa de calor de João Flix nesta temporada.

Na Inglaterra… eles hesitam

Com joao felixporém, há dúvidas entre torcedores e jornalistas que acompanham o Chelsea.

“Dada a incerteza financeira do clube, outro risco dessa proporção realmente pode ser assumido?” pergunta a Tom Coley em ‘Football.London’ sobre um investimento de 100 milhões de euros para os portugueses.

“Suas atuações, embora muitas vezes brilhantes com a bola, renderam apenas dois gols, ambos em empates e sem assistências.

“Para alguém que até agora tem sido um dos pilares da equipe, com um papel livre, sem responsabilidades de pressão ou defensivas e com muita posse de bola, isso realmente não faz muita diferença.”

Ainda que o panorama seja positivo, falta ao jogador viseuense capacidade para somar números, para ser mais decisivo, para quebrar e ganhar um jogo.

“Suas viradas são boas, seus movimentos são ótimos, mas é impossível saber o que virá a seguir quando ele conseguir a posse de bola”, disse.

Mapa de tiro de João Flix com o Chelsea.Vinte3.

O Santiago Bernabéu pode mudar tudo

Embora ainda seja cedo, MARCA explicou há dias que não chegaram ao Metropolitano quaisquer ofertas de Londres para prorrogar o empréstimo de João Flix e transformá-lo em transferência definitiva.

“Se quero ficar ou não? Ninguém sabe o futuro”, disse o português em conferência de imprensa há algumas semanas.

Ele está feliz na ponte, mas as exigências de Atletico Madrid São altas.

No entanto, Todd Boehly, ChelseaO extravagante novo dono do clube está apaixonado pelo craque, está feliz com seu jogo e uma atuação decisiva nesta eliminatória pode ser o gatilho para um ‘futuro permanente’ na Premier League.