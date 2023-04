Joe Biden anuncia candidatura à reeleição em 2024: ‘Vamos terminar este trabalho’

Presidente Joe Biden anunciou formalmente na terça-feira que está concorrendo à reeleição em 2024, pedindo aos eleitores que lhe dessem mais tempo para “terminar o trabalho” que começou quando assumiu o cargo e para deixar de lado suas preocupações sobre estender a candidatura do presidente mais antigo da América para outro quatro anos.

Biden, que completaria 86 anos ao final de um segundo mandato, está apostando que suas conquistas legislativas no primeiro mandato e mais de 50 anos de experiência em Washington contarão mais do que preocupações com sua idade. Ele enfrenta um caminho tranquilo para obter a indicação de seu partido, sem rivais democratas sérios. Mas ele ainda está pronto para uma luta árdua para manter a presidência em uma nação amargamente dividida.

O anúncio, em um vídeo de três minutos, ocorre no aniversário de quatro anos de quando Biden se declarou pela casa branca em 2019, prometendo curar a “alma da nação” em meio à turbulenta presidência de Donald Trump – uma meta que permaneceu indescritível.

“Eu disse que estamos em uma batalha pela alma da América, e ainda estamos”, disse Biden. “A questão que enfrentamos é se nos próximos anos teremos mais liberdade ou menos liberdade. Mais direitos ou menos.”

Embora a perspectiva de buscar a reeleição seja um dado adquirido para a maioria dos presidentes modernos, esse nem sempre foi o caso de Biden. Uma faixa notável de eleitores democratas indicou que preferiria que ele não concorresse, em parte por causa de sua idade – preocupações que Biden chamou de “totalmente legítimas”, mas que ele não abordou de frente no vídeo de lançamento.

No entanto, poucas coisas unificaram os eleitores democratas como a perspectiva de Trunfo voltando ao poder. E a posição política de Biden dentro de seu partido se estabilizou depois que os democratas obtiveram um desempenho mais forte do que o esperado nas eleições de meio de mandato do ano passado. O presidente deve concorrer novamente com os mesmos temas que animaram seu partido no outono passado, particularmente a preservação do acesso ao aborto.

“Liberdade. A liberdade pessoal é fundamental para quem somos como americanos. Não há nada mais importante. Nada mais sagrado”, disse Biden no vídeo de lançamento, retratando extremistas republicanos tentando reverter o acesso ao aborto, cortar a Previdência Social, limitar os direitos de voto e proibir os livros com os quais discordam. “Em todo o país, os extremistas do MAGA estão fazendo fila para tirar essas liberdades fundamentais”.

“Não é hora de ser complacente”, acrescentou Biden. “É por isso que estou concorrendo à reeleição.”

À medida que os contornos da campanha começam a tomar forma, Biden planeja fazer campanha em seu recorde. Ele passou seus primeiros dois anos como presidente combatendo a pandemia de coronavírus e promovendo projetos de lei importantes, como o pacote bipartidário de infraestrutura e legislação para promover a manufatura de alta tecnologia e medidas climáticas. Com os republicanos agora no controle da Câmara, Biden mudou seu foco para implementar essas leis massivas e garantir que os eleitores atribuam a ele as melhorias.

O presidente também tem vários objetivos políticos e promessas não cumpridas de sua primeira campanha que ele está pedindo aos eleitores que lhe dêem outra chance de cumprir.

“Vamos terminar este trabalho. custo de medicamentos prescritos para codificar um direito nacional ao aborto após a decisão da Suprema Corte no ano passado anulando Roe v. Wade.

Impulsionado pelos resultados de meio de mandato, Biden planeja continuar a lançar todos os republicanos como abraçando o que ele chama de política “ultra-MAGA” – uma referência ao slogan “Make America Great Again” de Trump – independentemente de seu antecessor terminar na votação de 2024.

No vídeo, Biden fala sobre breves clipes e fotografias de momentos importantes de sua presidência, instantâneos de diversos americanos e flashes de inimigos republicanos francos, incluindo Trump, o governador da Flórida, Ron DeSantis, e a deputada Marjorie Taylor Greene, da Geórgia. Ele exorta os apoiadores de que “este é o nosso momento” de “defender a democracia. Defender nossas liberdades pessoais. Defender o direito de voto e nossos direitos civis”.

Biden também planeja destacar seu trabalho nos últimos dois anos fortalecendo alianças americanas, liderando uma coalizão global para apoiar as defesas da Ucrânia contra a invasão russa e devolvendo os EUA ao acordo climático de Paris. Mas o apoio público nos EUA à Ucrânia diminuiu nos últimos meses, e alguns eleitores questionam as dezenas de bilhões de dólares em assistência militar e econômica fluindo para Kiev.

O presidente enfrenta críticas persistentes sobre a caótica retirada de seu governo do Afeganistão em 2021, após quase 20 anos de guerra, que minou a imagem de competência que ele pretendia retratar, e ele é alvo de ataques do Partido Republicano por causa de sua imigração e políticas econômicas.

Como candidato em 2020, Biden apresentou aos eleitores sua familiaridade com os salões do poder em Washington e seus relacionamentos ao redor do mundo. Mas mesmo naquela época, ele estava ciente das preocupações dos eleitores sobre sua idade.

“Olha, eu me vejo como uma ponte, não como qualquer outra coisa”, disse Biden em março de 2020, enquanto fazia campanha em Michigan com democratas mais jovens, incluindo a agora vice-presidente Kamala Harris, o senador Cory Booker de Nova Jersey e o governador de Michigan. Gretchen Whitmer. “Há toda uma geração de líderes que você viu atrás de mim. Eles são o futuro deste país.”

Três anos depois, o presidente agora com 80 anos, os aliados de Biden dizem que seu tempo no cargo demonstrou que ele se via mais como um líder transformacional do que de transição.

Ainda assim, muitos democratas prefeririam que Biden não concorresse novamente. Uma pesquisa recente da Associated Press-NORC Center for Public Affairs Research mostra que apenas 47% dos democratas dizem que querem que ele busque um segundo mandato, contra 37% em fevereiro. E os tropeços verbais – e físicos ocasionais – de Biden se tornaram alimento para os críticos que tentam considerá-lo inapto para o cargo.

Biden, em várias ocasiões, minimizou as preocupações sobre sua idade, dizendo simplesmente: “Observe-me”.

Durante um exame físico de rotina em fevereiro, seu médico, Dr. Kevin O’Connor, o declarou “saudável, vigoroso” e “apto” para lidar com suas responsabilidades na Casa Branca.

Os assessores reconhecem que, embora alguns em seu partido possam preferir uma alternativa a Biden, há tudo menos consenso dentro de sua coalizão diversificada sobre quem pode ser. E eles insistem que, quando Biden for comparado com quem o GOP indicar, democratas e independentes se unirão em torno de Biden.

Por enquanto, Trump, de 76 anos, é o favorito para emergir como candidato republicano, criando o potencial de uma sequência histórica para a dura campanha de 2020. Mas Trump enfrenta obstáculos significativos, incluindo a designação de ser o primeiro ex-presidente a enfrentar acusações criminais. O campo republicano restante é volátil, com DeSantis emergindo como uma alternativa inicial a Trump. A estatura de DeSantis também está em questão, no entanto, em meio a questões sobre sua prontidão para fazer campanha fora de seu estado cada vez mais republicano.