Joe Biden anuncia evacuação de funcionários dos EUA no Sudão e fecha embaixada

Joe Biden anunciou no sábado que, por ordem sua, o Estados Unidos havia evacuado seu pessoal do governo de Cartum e suspendeu temporariamente as operações em sua embaixada no Sudão.

Ele disse em um comunicado da Casa Branca que Etiópia, Djibuti e Arábia Saudita foram “instrumentais” para tornar a evacuação um sucesso.

A evacuação foi liderada pelo Comando dos EUA na África em estreita cooperação com o Departamento de Estado. As Forças de Apoio Rápido Sudanês (RSF) não estiveram envolvidas na operação, algo que Washington deixou claro.

“Eles cooperaram na medida em que não atiraram em nossos militares durante a operação”, disse o subsecretário de Administração do Departamento de Estado, John Bass, em uma ligação com repórteres. Biden acrescentou em sua declaração que, embora as operações da embaixada no Sudão estejam temporariamente suspensas, o compromisso dos EUA “com o povo sudanês e com o futuro que eles desejam é interminável”.

secretário de Estado Antônio Blink admitiu em outro comunicado que, embora a decisão de suspender temporariamente as operações da embaixada “seja sempre difícil”, a segurança do pessoal da embaixada é “uma prioridade” e a medida foi tomada diante dos “riscos crescentes e graves” causados ​​pelo conflito .

Washington enfatizou que continuaria a ajudar os americanos no Sudão para sua “própria segurança” e para mantê-los atualizados. Djibutidisse o governo Biden, está considerando usar seus recursos de inteligência, vigilância e reconhecimento para analisar possíveis rotas de saída e detectar ameaças, e está avaliando o uso de “recursos marítimos” no porto do Sudão para potencialmente ajudar os americanos que chegam lá.

“Também continuaremos a coordenar com nossos aliados, bem como nossos parceiros locais, nos esforços para garantir a segurança de seu pessoal”, declarou Blinken. O subsecretário de Administração do Departamento de Estado acrescentou que alguns membros de outras missões diplomáticas atualmente na embaixada dos EUA também foram evacuados.

“Uma vez na embaixada, achamos prudente levá-los conosco”, disse Bass, sem especificar o número ou nacionalidades. No total, menos de 100 pessoas foram evacuadas e cerca de 100 forças dos EUA participaram da evacuação.