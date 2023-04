Joe Burrow e Odell Beckham Jr. cumprimentando Donald Trump no UFC 287 irrita fãs

Cincinnati Bengals quarterback Joe Burrow e Baltimore Ravens receptor largo Odell Beckham Jr.. ambos compareceram UFC 287 no sábado, e em uma foto recém-revelada pode ser visto cumprimentando ex-POTUS Donald Trump.

NFL os fãs não ficaram nem um pouco satisfeitos ao testemunhar Burrow e Beckham Jr. apertando a mão de Trump na FTX Arena em Miami, perto da propriedade do ex-presidente Mar-A-Lago.

Trump se prepara para um momento histórico no tribunal: enfrenta várias investigações relacionadas às eleições

Trump, 76, fez sua primeira aparição pública no evento de artes marciais mistas após uma acusação. Ele foi recebido por uma multidão que gritava seu nome.

Beckham, 30, concordou com um contrato de um ano no valor de até US$ 18 milhões com os Ravens, cujos torcedores não o querem mais devido ao seu encontro com Trump.

Burrow, 26, está sendo trollado por se parecer com Macaulay Culkin de “Sozinho em casa”, dizendo que o Bengals QB trabalhou ao lado de Trump na sequência do filme.

Amigos VIP de Donald Trump

Kid Rock pode ser visto na foto de Burrow e OBJ apertando a mão de Trump. O artista estava sentado ao lado de Trump e alguns outros amigos VIP deles.

Durante o evento, uma foto de Trump, Kid Rock, Mike Tyson e Dana White todos sentados ao lado da gaiola se tornaram virais nas redes sociais.

Muitos a consideraram uma das melhores fotos do ano, enquanto outros zombaram da presença de Trump em meio a seus problemas legais.

Alguns fãs certamente estão comemorando a exposição que Trump terá na comunidade da NFL com esta foto em seu caminho para concorrer à presidência em 2024, mas o consenso da maioria parece ser que Burrow e Beckham Jr.