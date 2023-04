Joe Rogan e a equipe regular de transmissão de pay-per-view devem convocar o UFC 288 de Nova Jersey

Será uma equipe regular para a equipe de transmissão no UFC 288, já que a promoção retorna a Nova Jersey em 6 de maio com um card encabeçado pelo campeão peso galo Aljamain Sterling defendendo seu título contra Henry Cejudo.

Jogada a jogada, Jon Anik convoca as lutas ao lado de Joe Rogan e Daniel Cormier no pay-per-view, com o card principal começando às 22h ET no pay-per-view da ESPN+. Megan Olivi atua como repórter interna do cartão.

Autoridades do UFC confirmaram a equipe de transmissão ao MMA Fighting na quinta-feira.

O show de sábado é o primeiro evento da promoção em Nova Jersey em quase quatro anos, depois que Colby Covington encabeçou o card do UFC Fight Night contra Robbie Lawler em 2019. O card acontece no Prudential Center em Newark, NJ

New Jersey serviu como uma casa regular da costa leste para o UFC em vários eventos pay-per-view, mas menos cartões acabaram lá nos últimos anos, depois que New York finalmente sancionou o MMA em 2016.

O card de Newark mostra Cejudo voltando da aposentadoria enquanto busca reconquistar o cinturão que renunciou em 2020, quando encerrou sua carreira após uma vitória sobre Dominick Cruz.

Enquanto isso, Sterling busca a terceira defesa de seu título de 135 libras depois de ganhar vitórias anteriores sobre Petr Yan e TJ Dillashaw.

O evento co-principal vê Gilbert Burns e Belal Muhammad se enfrentarem em uma luta de cinco rounds, depois que os dois meio-médios aceitaram a luta em cima da hora. Originalmente, o ex-campeão dos leves do UFC, Charles Oliveira, enfrentaria Beneil Dariush em uma luta potencial do candidato número 1, mas o brasileiro sofreu uma lesão na costela que o impediu de competir em maio.

Agora Burns e Muhammad se enfrentam com o vencedor potencialmente entrando na fila para uma chance pelo título.