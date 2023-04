Joe Schilling usa a lei Stand Your Ground da Flórida, livre de processos por nocaute viral

Joe Schilling recebeu imunidade do processo civil movido por Justin Balboa, o homem que ele nocauteou em um restaurante na Flórida.

Em uma ação de 19 de abril, a juíza do tribunal do condado de Broward (Fla.) Fabienne E. Fahnestock concluiu que Schilling tinha justificativa para atacar Balboa sob a lei estadual Stand Your Ground porque ele “acreditava razoavelmente” que Balboa “representava uma ameaça de grande dano corporal a si mesmo .”

“O tribunal considera ainda que Schilling usou apenas a força necessária para neutralizar a ameaça e, portanto, tem direito à imunidade”, escreveu Fahnestock na ordem judicial.

Em uma declaração preparada, o advogado de Schilling, David Katz, escreveu que a decisão foi “uma vitória completa e total e outro nocaute para Schilling, que foi amplamente criticado nas redes sociais após o incidente”.

Schilling enviou uma declaração ao MMA Fighting sobre a aparente resolução do caso.

O advogado de Balboa, Rich Conforti, não respondeu imediatamente a um pedido de comentário.

Schilling entrou com pedido de imunidade sob a lei Stand Your Ground da Flórida em junho passado, depois que Balboa entrou com uma ação contra o veterano do Bellator MMA, alegando que ele foi “violentamente atacado, fisicamente atingido e agredido” durante uma briga no B Square Burgers em Fort Lauderdale, Flórida, que foi capturado em vídeo e rapidamente se tornou viral. Balboa também processou a controladora corporativa do restaurante por negligência ao permitir que o incidente ocorresse.

O advogado de Balboa, Conforti, disse que seu cliente tinha uma “reivindicação de danos consideravelmente alta” e pediu uma indenização superior a US$ 30.000 dos réus.

No vídeo, Balboa é mostrado conversando com os clientes e esbarra em Schilling, que o empurra para o lado e continua andando. Balboa parece sinalizar verbalmente Schilling, levando-o a se virar. Balboa então parece fingir um soco e dar uma estocada leve em Schilling, que o nocauteia com um par de socos.

Balboa, falando à polícia, mais tarde identificou Schilling, peso médio de 1,80m, como um agressor de 1,80m e 110 quilos que o “quebrou” sem motivo, “me perseguiu” e “bateu na minha bunda”.

Fahnestock descobriu que Balboa, que estava no restaurante comemorando uma promoção (ele disse à polícia que era ajudante de garçom no Outback Steakhouse), estava “turbulento” e “chamava a atenção para si mesmo” e admitiu que estava embriagado após uma refeição “boa” ou “decente”. ” número de doses de álcool e cerveja.

Balboa, escreveu o juiz, abordou Schilling e a mesa de um companheiro, e o companheiro testemunhou que o ouviu dizer “algo sobre lutar” para Schilling. Após uma “breve” troca de palavras, Schilling pediu a Balboa que deixasse a mesa.

Durante a interação gravada em fita, Fahnestock descobriu que o “gesto de finta em direção a Schilling” de Balboa fez o lutador profissional – que testemunhou ter sido treinado para antecipar e responder a socos – acreditar que estava prestes a levar um soco.

“Depois de acreditar que a ameaça havia sido neutralizada, Schilling voltou para sua mesa, pagou a conta e saiu do restaurante”, escreveu Fahnestock.

Katz disse ao MMA Fighting Balboa que planeja contestar a decisão, mas Schilling agora está “100 por cento limpo e o caso está encerrado, no que diz respeito a ele”.

Na declaração preparada, Katz disse que Schilling pretende recuperar as despesas legais que incorreu.

“Esperamos que o autor tenha sido avisado dos riscos de entrar com este processo por seus advogados antes de entrar com este processo”, escreveu ele. “Balboa agora é responsável por todos os custos e honorários de Schilling para defender este processo, incluindo as viagens que ele teve que fazer da Califórnia e a contratação de investigadores e especialistas.”