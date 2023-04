Jogador da NFL quase estraga a vitória de Jon Rahm no Masters: “Nunca mais faça isso.”

Jon Rahm selou uma vitória inesperada no domingo em Augusta National Golf Club para levantar o 2023 Mestres troféu, mas NFL ponta apertada Zach Ertz quase arruinou a grande vitória com uma mensagem de texto que certamente mexeria com a mente de qualquer atleta.

Rahm, 28, revelou durante seu discurso no campeonato que Ertz provavelmente foi o culpado por ele abrir o torneio com um double bogey.

“Ele me enviou uma mensagem, e vou parafrasear, que dizia ‘Aquele primeiro verde está parecendo um passeio no parque agora’ 10 minutos antes de eu fazer o four-put para iniciar o torneio”, disse Rahm às gargalhadas em seu discurso de vitória. “Então, obrigado Zach. Nunca mais faça isso, por favor.”

O primeiro buraco que Rahm jogou na quinta-feira terminou com o espanhol tendo que dar quatro putts antes de finalmente acertar a bola.

Ertz, de 32 anos, foi ao Twitter para responder a Rahm, dizendo que não pede desculpas por nada e que deve esperar textos semelhantes a partir de agora antes de todos os grandes torneios.

JJ Watt entra no chat

Fim defensivo aposentado da NFL JJ Watt pegou os recibos de seu bate-papo em grupo para mostrar como a dupla de jogadores de futebol é implacável com Rahm.

Watt, 34, também compartilhou a mensagem direta apenas com ele e Ertz, onde brinca que Rahm está jogando como os dois.

Ertz, um Arizona Cardinals tight end, era companheiro de equipe de Watt antes de se aposentar, mas não está claro como Rahm acabou em um bate-papo em grupo com os dois.

Rahm superou o four-putt inicial e teve a sorte de VIDA Golfe membro Brooks Koepka engasgou na reta final do torneio.