Jogador de vôlei do ensino médio Payton McNabb pede proibição de atletas transgêneros após lesão grave

A jogador de vôlei do ensino médio na Carolina do Norte, Payton McNabb, instou os legisladores estaduais a aprovarem um projeto de lei que proíbe atletas transgêneros nascidos do sexo masculino de jogar em times esportivos femininos depois que ela se machucou gravemente durante um jogo. McNabb disse aos representantes estaduais que uma garota trans acertou uma bola em seu rosto durante um jogo em setembro, causando-lhe uma concussão e uma lesão no pescoço.

“Devido ao Associação Atlética da Escola Secundária da Carolina do Norte política permitindo que homens biológicos competam contra mulheres biológicas, minha vida mudou para sempre”, disse McNabb. Ela acrescentou que ainda luta contra os efeitos de seus ferimentos, incluindo visão prejudicada, paralisia parcial do lado direito do corpo e dores de cabeça incessantes , ansiedade e depressão.

“Estou aqui para todas as atletas biológicas atrás de mim. Minha irmã mais nova, minhas primas, minhas companheiras de equipe. Permitir que homens biológicos competam contra mulheres biológicas é perigoso. Posso ser o primeiro a chegar antes de você com uma lesão, mas se isso não passar, não serei a última”, acrescentou.

Ex-nadador do All-American Kentucky, Riley Gaines, também apoiou a legislação. “Assista ao clipe de Payton McNabb sendo espetado no rosto por um homem competindo com as mulheres. Então assista ao testemunho dela que ela deu hoje pela primeira vez publicamente. Tive a honra de ficar ao lado dela na Carolina do Norte para continuar a luta para proteger os esportes femininos “, ela twittou.

NC proíbe meninas transgênero de ingressar em times esportivos femininos

Na quarta-feira, o partido controlado pelos republicanos Casa da Carolina do Norte passou a Lei de Justiça no Esporte Feminino, que proibiria meninas transgênero de ingressar em times esportivos femininos no ensino fundamental, médio e superior. A votação à prova de veto foi de 73 a 39 – com três votos democratas a favor.

O projeto segue agora para o Senado, onde uma proposta concorrente pode chegar ao plenário já na quinta-feira. O projeto de lei do Senado só criaria restrições para atletas do ensino fundamental e médio.

“Este projeto de lei é um projeto de lei para ser inclusivo, não exclusivo”, disse o deputado republicano. Christine Baker, principal patrocinador do projeto de lei. “Este projeto de lei é para permitir uma competição justa e particularmente segura, fisicamente segura.”

No entanto, o deputado democrata Vernetta Alston criticou o GOP por amplificar alguns incidentes isolados para aumentar o problema, dizendo que lesões acontecem o tempo todo nos esportes, independentemente de quem está participando.

“É um pretexto para intolerância e parte de um esforço maior para proibir as pessoas trans de viverem suas vidas”, disse Alston durante o debate no plenário, alertando que o projeto de lei excluiria ainda mais uma população pequena e já vulnerável. Mas Baker argumentou que uma lesão como a de McNabb é demais.