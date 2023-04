Jogadores de beisebol da liga secundária e treinadores dão socos em briga selvagem no jogo

Esqueça os socos na base… um par de times de beisebol da liga secundária estava tentando socar o rosto um do outro durante um jogo no fim de semana – misturando-se em uma briga selvagem no diamante.

A cena agitada aconteceu no domingo no Clearwater Threshers vs. o Tampa Tarpons se inclina no George Steinbrenner Field, na Flórida … quando os dois times, afiliados dos Phillies e Yankees, brigaram após uma rebatida de arremesso.

Após o shortstop de Threshers Eric Brito foi derrubado pelo destro de Tampa Alex Bustamante no terceiro turno – o chilrear do banco de Clearwater começou imediatamente … e ficou tão alto que levou a uma ejeção.

Os jogadores e treinadores chateados do Threshers ficaram tão irritados com a decisão … que os bancos foram esvaziados – e então, o inferno começou.

Quando os treinadores de ambas as equipes Single-A se encontraram no prato para expressar suas dúvidas – os socos voaram … e alguns acertaram o flush. Os jogadores então se envolveram – e tudo se transformou em uma briga no estilo WWE.

Eventualmente, porém, as cabeças mais frias prevaleceram … mas não antes de várias outras ejeções serem feitas.