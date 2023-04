John Cena perde para Austin Theory na WrestleMania 39

O astro da WWE, Austin Theory, chocou a multidão e derrotou o lendário John Cena para dar início à WrestleMania 39… com o campeão dos Estados Unidos mantendo seu cinturão para derrotar seu ídolo de infância.

A partida inteira foi insana do início ao fim… com Cena e Theory mostrando seus pontos fortes o tempo todo.

Cena atingiu Theory com um par de varais rápidos no começo … o que deixou Theory um pouco confuso. Austin rapidamente recuperou a compostura e assumiu a luta pelos próximos minutos.

Foi o mais para frente e para trás possível – com Theory e Cena trocando golpes insanamente fortes.

Naturalmente, com Cena sendo um ícone da WWE, Theory foi recebido com vaias sempre que ganhava uma vantagem na partida.

Cena acabou finalizando Theory com um STF… mas o árbitro não viu, pois estava lidando com seus próprios problemas.

No final das contas, Theory derrubou seu herói com sua segunda chance e manteve seu título no processo.