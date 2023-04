John Travolta tem intenções de parar a batalha legal entre Priscilla Presley e Riley Keough

Tao longo de sua carreira, John Travolta prestou diversas homenagens ao saudoso grande Elvis Presley. Ele é um dos fãs de celebridades mais dedicados do lendário artista e sempre tentou manter um vínculo estreito com toda a família após sua morte. Quando Lisa Maria Presley infelizmente faleceu, ela deixou para trás uma herança de cerca de US $ 35 milhões pela qual sua mãe está lutando contra sua filha, Riley Keough. Priscila Presley está alegando que houve adulteração da assinatura de documentos da filha e essa batalha já ficou bastante feia entre ambas as partes.

Para John Travolta, ver a família de seu ídolo no meio dessa disputa legal desagradável é de partir o coração e ele decidiu resolver o problema com as próprias mãos. De acordo com Radar Onlineo ator de Hollywood tomou a decisão de começar a trabalhar em particular para ajudar a curar toda a família enquanto eles passam por esta batalha legal sobre Lisa Maria Presley’s $ 35 milhões de confiança. Ele está supostamente em conversas constantes com ambos Priscilla Presley e Riley Keough a fim de fazê-los cessar todos os ataques uns contra os outros.

John Travolta pode ajudar a parar esta batalha legal da Família PResley?

A questão aqui é dinheiro, para surpresa de ninguém. Priscila Presley acredita que ela está certa tanto quanto Riley Keough e seus irmãos acreditam ter a verdade sobre o caso. Chegar até eles e fazê-los sentir empatia pelo outro lado não será fácil, mas John Travolta fará tudo ao seu alcance para encontrar uma solução para este terrível conflito. Desde Lisa Maria Presley faleceu, ambos os lados estão sofrendo tremendamente, pois todos certamente sentem falta dela.

Embora Lisa Maria Presley faleceu com cerca de $ 4 milhões em dívidas, ela tinha uma apólice de seguro que totalizava esses $ 35 milhões. Na área de beneficiários da propriedade, Lisa Marie incluiu os filhos Riley Keough e os gêmeos mais novos Harper e Finley. Priscilla Presley ficou completamente de fora desse documento, e é por isso que ela decidiu exigir que uma suposta emenda de 2016 ao fundo não fosse aplicada. Esta alteração removeu Priscilla como co-curadora e colocou Riley no controle total.