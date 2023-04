Johnny Rotten despreza o príncipe Harry e Meghan, diga a eles para ‘foder e calar a boca’

John Lydonex-vocalista do Sex Pistolsexpressou suas duras opiniões sobre Príncipe Harry e Meghan Markle em uma entrevista recente. Lydon, anteriormente conhecido como Johnny podremudou-se para Malibu há mais de três décadas e não é exatamente receptivo ao expatriado britânico Príncipe Harry, que se mudou com Markle para a vizinha Montecito em 2019.

Ele se enfureceu com o casal por falar constantemente, apesar de pedir privacidade, dizendo: “Se você quer ser normal e fora da família real, então foda-se. Apenas foda-se e cale a boca!” A crítica de Lydon surpreende, visto que o Sex Pistols‘ faixa mais famosa foi o hino anti-monarquia “Deus salve a rainha.”

Príncipe Harry comparecerá à coroação do rei Charles em 6 de maio

Na entrevista com o Telégrafo, Lydon afirmou que já havia estado em situações semelhantes a Harry e Markle, brigando com outras figuras públicas. No entanto, ele optou por não reclamar publicamente sobre suas queixas particulares.

“Eu tive que tomar decisões como esta no passado”, afirmou. “Tive que deixar os Pistols, tive que separar o PiL algumas vezes porque a situação era insustentável. E se esse era o dilema deles, por favor, vá embora, certo? E nós o amaremos por isso.”

Rotten também criticou o livro de Harry

Rotten também criticou as recentes memórias de Harry, “Poupar”, como “muito rancoroso com a família e os amigos”. Duque e Duquesa de Sussexsobre frequentar Rei Carlos IIIpróxima coroação.

Socialite britânica de alto nível Lizzie Cundy, que já foi amiga de Markle, chamou seu ex-amigo de “egoísta” por desistir de comparecer ao evento. “Acho que Meghan não vai à coroação porque sabe que vai ser vaiada, mas está colocando seus próprios sentimentos e preocupações sobre ser vaiado antes de seus filhos”, compartilhou Cundy.