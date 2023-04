Jon Anik responde às recentes ameaças de Colby Covington, mais preocupado com alguns dos ‘camaradas’ do lutador

Colby Covington iniciou uma tempestade no mundo do MMA em março passado, quando mirou no comentarista do UFC, Jon Anik.

Falando para o MMA Fighting, Covington atacou Anik por suas palavras em apoio ao lutador dos meio-médios do UFC Belal Muhammad após o anúncio de Covington como o próximo desafiante ao título da divisão. Covington até invocou os filhos de Anik em sua chamada, causando protestos generalizados por ameaçar um funcionário do UFC que não era lutador e favorito dos fãs.

“Jon Anik, cara, não quero que seus filhos cresçam sem um pai”, disse Covington ao MMA Fighting no mês passado após o UFC 286. “Apenas perceba que você mora em Boca [Raton], eu moro em Miami, filho da puta. Você não está muito longe de mim. Então é melhor você calar a porra da boca. Você cutucou o urso? Agora você pega o urso que vem atrás de você.

Anik abordou esses comentários na sexta-feira em uma entrevista ao Morning Kombat.

“Acho que você pode argumentar que ele passou dos limites, mas nunca me senti particularmente ameaçado”, disse Anik sobre Covington. “Mais ainda, senti o apoio de Jorge Masvidal e Jamahal Hill e de muitos outros atletas, e certamente aprecio isso. Não sei se você precisa injetar os filhos de alguém na equação, e chegará um momento no Snapchat ou em outro lugar em que minha filha de 11 anos vai encontrar aquele clipe e haverá algumas explicações pendência. Mas, em geral, Colby e eu somos bons.

“Nós abordamos isso em particular. Não nos falamos, trocamos mensagens. E é interessante porque tentei não me inclinar para isso, certo? Eu apenas me inclinei um pouco para lá, mas para mim, no final das contas, havia duas partes dessa navegação quando ele disse o que disse. Em primeiro lugar, o que eu disse que perturbou o atleta profissional de alto nível? Eu tenho que descobrir isso.

“Eu disse alguma coisa? Eu analiticamente fui um pouco longe demais com minha editorialização da hierarquia do campeonato dos meio-médios? Anik continuou. “Certo? Então, uma vez que percebi que, eh, parece que a treta dele é realmente apenas que eu dei uma plataforma a Belal Muhammad, e eu realmente não disse nada tão sensacional, então você pode abordar o que ele disse. E, para ser sincero, era o personagem de Colby para mim. Quando vi o clipe pela primeira vez, não pensei nada sobre isso, e então meu telefone ficou muito barulhento e pensei mais nisso com o passar do dia.

Quando perguntado se alguém da sede do UFC o contatou sobre os comentários de Covington, Anik disse que não.

Anik finalmente convocou o UFC 287 no fim de semana passado em Miami sem incidentes, apesar de Covington estar presente. Ele disse que as palavras de Covington o deixaram mais preocupado com quaisquer figuras secundárias em torno de “Chaos” do que com o próprio ex-campeão interino.

“Esta foi a primeira vez que me lembro que parecia muito WWE para mim, como um cara do UFC jogo a jogo”, disse Anik.

“Certamente, fiquei mais desanimado talvez com alguns dos comparsas de Colby, que dizem, ‘Você não precisa se preocupar com ele, mas agora talvez seja eu.’ Mas houve atletas de alto nível que discordaram do que eu disse, e tento enterrar o machado e manter o que disse ou pedir desculpas. Mas não há um show que alguém não esteja chateado com alguma coisa, lutador ou treinador. É o mundo em que vivemos.

“Mas o que escrevi para Colby foi, só preciso saber que ainda respeito o suficiente para fazer meu trabalho”, acrescentou Anik. “Porque eu não preciso que ele vá à reunião de luta, mas preciso que ele permita que eu convoque a luta.”