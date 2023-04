Jon Jones responde ao ‘veterano’ Stipe Miocic em guerra de palavras sobre agendamento de luta pelo título dos pesos pesados

Jon Jones e Stipe Miocic parecem ansiosos para marcar sua luta pelo título dos pesos pesados, mesmo que todos os sinais apontem para uma data planejada em julho que não acontecerá mais.

Parecia que Jones e Miocic estavam em rota de colisão para o UFC 290, que encabeça a última Semana Internacional da Luta em Las Vegas, no entanto, parecia que poderia haver um soluço atrasando o tão esperado confronto. Jones finalmente atirou em Miocic, dizendo que o nativo de Ohio “se esquivou” dele durante todo o ano de 2022, e que Jon agora estava “ouvindo rumores de que podemos não lutar em julho”.

Miocic prometeu que estaria pronto para o verão, mas viu uma entrevista com o presidente do UFC, Dana White, no O Show de Pat McAfee onde White aparentemente colocou o ônus sobre Jones pelos atrasos na luta marcada.

“Poof, Jon Jones volta para a clandestinidade e [he said], ‘Deixe-me saber quando a luta contra Stipe terminar’”, disse White. “Ele é um artista fascinante e talentoso para se lidar. Não ouvi uma palavra dele.

Isso levou Miocic a postar novamente a entrevista com uma legenda afirmando:

“Estranho… porque no mês passado você disse que era eu quem estava concorrendo”, escreveu Miocic.

Acontece que Jones não gostou muito da mensagem de Miocic. E, embora tenha demorado alguns dias para responder, Jones descarregou o campeão dos pesos pesados ​​​​mais antigo da história do UFC na noite de sábado, enquanto os lutadores continuavam a brincar nas redes sociais.

“Eu fico quieto por algumas semanas e então você se convence de que tenho medo de você”, Jones twittou para Miocic. “O que quer que você precise dizer a si mesmo, velho.”

Eu fico quieto por algumas semanas e então você se convence de que tenho medo de você. Ha, o que você precisa dizer a si mesmo, velhote https://t.co/O7MpfMs1d8 — BONY (@JonnyBones) 16 de abril de 2023

Jones seguiu com um tweet provocando uma possível viagem ao Madison Square Garden de Nova York no final de 2023 para a luta de Miocic, apelidando-a de “minha luta pela aposentadoria”.

Não seria legal passar minha luta de aposentadoria dominando o maior peso pesado de todos os tempos, no meu estado natal no Madison Square Garden? — BONY (@JonnyBones) 16 de abril de 2023

Embora sempre tenha havido uma quantidade saudável de respeito compartilhado entre Jones e Miocic, certamente parece que o atraso na marcação de sua luta – seja qual for o motivo – está começando a animar os dois atletas.

A partir de agora, não parece que Jones e Miocic entrarão em conflito em julho, como originalmente esperado, e uma data posterior em 2023 é mais provável, embora nada tenha sido oferecido oficialmente, muito menos aceito ainda. White confirmou na noite de sábado na coletiva de imprensa pós-luta do UFC Kansas City que o UFC está visando o Madison Square Garden para Jones vs. Miocic.

Isso significa que esses dois têm muito tempo para se divertir antes de realmente trocar de mãos na jaula com o título dos pesos pesados ​​em jogo.