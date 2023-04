Jon Rahm relembra sua infância após sua vitória no The Masters, fala sobre ter nascido com pé torto

Jon Rahm continua a ser reconhecido como um dos melhores golfistas do mundo, e sua recente vitória no Os mestres em Nacional Augustaprova que ele ainda tem muito mais golfe bom em sua bolsa, trabalhando incansavelmente em direção ao seu objetivo de vencer a carreira Grand Slam e maximizando seus ganhos no Circuito PGA.

Rahm jogará no México no próximo fim de semana no Aberto do México, onde é o atual campeão, após o qual fará uma pausa de duas semanas pela primeira vez nesta temporada, com a intenção de passar mais tempo com sua família e aproveitar muito descanso necessário.

Jon Rahm falou sobre ter nascido com pé torto

Jon Rahm fez uma aparição no The Pat McAfee Show nesta sexta-feira e falou sobre uma ampla gama de tópicos, incluindo sua vitória por algumas semanas no The Masters em Augusta National, com o apresentador Pat McAfee dizendo que sua história é inspiradora, especialmente depois aprendendo na faculdade que nasceu com pé torto.

Rahm explicou o que havia acontecido com ele e disse à equipe que ele nasceu assim, com seus pais tendo que vê-lo com gesso na perna após apenas 20 minutos de nascimento, graças aos médicos que consertaram sua perna quebrando o tornozelo antes de escalá-lo para que ele tenha o melhor futuro.