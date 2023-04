Jon Rahm sofre um “antes e depois” no Heritage

Jon Rahm para ser franco: ele está sofrendo de um “antes e depois” quando voltou ao campo de golfe depois de vencer o Masters para jogar no RBC Heritage, o torneio do farol, em Hilton Head.

Rahm estava jogando a um abaixo do par na época, mas esfriou e no reinício fez três bogeys – “talvez eu pudesse ter evitado dois putts curtos, mas faltou ritmo nos greens”, disse ele mais tarde – e isso estragou uma rodada que poderia ter terminado abaixo do par. Ele teve que se contentar com 72 tacadas e deixar o trabalho para ser feito na sexta-feira.

Sem desculpas

“Odeio dar desculpas, mas dei algumas tacadas no final e me senti cansado”, disse. Rahm disse. “No dia 16, por exemplo. E aí perdi um golpe (o último dos quatro bogeys) porque fiz um swing ruim. Quanto ao resto, acho que me dei bem com a chuva e tudo mais. Poderia ter sido um dia muito pior. Ainda faltam três dias para voltar à pista. Sexta-feira deve ser boa pela manhã e isso será uma vantagem”.

Entre os que viveram melhores momentos estava o norueguês Viktor Hovland, o norueguês que entrou com chance na última jornada do Augusta Masters. Ele acertou 64 tacadas e assumiu a liderança.

Mas, sem dúvida, o momento marcante do dia e algo que vai gerar polêmica foi a reação de Brian Harmanvice-campeão com 65. O jogador americano, quando questionado sobre como lidou com a frustração de não conseguir fazer o corte em Augusta, respondeu que foi à sua fazenda “e matou um porco na sexta-feira. E um peru no sábado de manhã . E eu não toquei em um clube de golfe até terça-feira.”