Jon Rahm: Sou um viciado em golfe

Jon Rahm dirige pela densa Magnolia Lane e, enquanto dirige pelas 61 magnólias em ambos os lados da pista no Mercedes SUV fornecido aos jogadores do Augusta Masters durante a semana, ele fala com Kelley, sua esposa, enquanto olha para a esquerda .

“Olha, o melhor chip-green do mundo e não podemos usar”, declarou.

Ela educadamente o lembra que já ouviu isso tantas vezes quanto eles chegaram juntos ao local do primeiro major do ano, provavelmente o mais especial, o único que nunca muda de local.

“Se a Liga dos Campeões ou a Copa del Rey fossem sempre disputadas no mesmo lugar, tenho certeza que um jogador de futebol sentiria o mesmo quando enfrentasse o túnel. É algo único”, disse. Rahm contínuo.

Ele iniciou sua rotina semanal para o assalto à sua primeira jaqueta verde, que seria seu segundo título importante depois do Aberto dos Estados Unidos em 2021.

Num cenário que não se mexe, mas que está em constante mutação devido à constante obsessão dos seus organizadores por serem melhores, Rahm quer ser vitorioso.

Rahm, vencedor de três torneios este ano, jogador do inverno do golfe, chega fresco a Augusta. Sem adicionar mais pressão sobre si mesmo do que já tem.

Ele diz isso quando lhe é sugerido que o domingo será 9 de abril, o que seria Seve Ballesteros‘ 66º aniversário, data em que Sérgio Garciaque treina com ele e Olazabal na terça-feira, ganhou a jaqueta.

“Bem, também é o 40º aniversário da segunda jaqueta de Seve e no próximo ano é o 30º aniversário da vitória do Txema. Sempre há algo para comemorar”, continuou ele

Acorde e vá para o YouTube

As informações, as estatísticas enfadonhas, vêm à sua memória espontaneamente. Mas sua obsessão por melhorar, ser o melhor golfista possível, ou o melhor de todos, é o que o torna um estudioso do esporte.

“Sou um viciado em golfe”, admite.

“Sou um cara que, se as crianças não estivessem acordadas, e antes de ter filhos, eu acordava às 5h30 ou 6h e conferia torneios no YouTube e outros vídeos.

“Eu adoro aprender e você sempre pode fazer isso assistindo as coisas. Eu poderia dizer a muitos jogadores as 15 melhores tacadas que eles acertaram em suas carreiras.”

Entre todos os clipes de que mais gosta, ele aponta, sem hesitar, o seu preferido.

“Os últimos 9 buracos do Seve’s Royal Lytham em 1979, especialmente a cena de Hale Irwin acenando com o lenço e desistindo”, detalhou.

Do falecido gênio, ele também destaca a rodada final em 1983, onde saiu com uma vantagem de sete chutes.

“Ele ficou por 10, jogou na água nos dias 12 e 13 e ainda venceu por quatro”.

Nesse mergulho profundo no fanatismo do golfe, Jon acrescenta dados difíceis de imaginar em um esportista. Mais como um cientista.

“Disseram-me que a percentagem de fairways percorridos para vencer o Masters ronda os 60 por cento, o Tiger venceu um deles com 82 por cento. Mas Phil Mickelson me disse que a razão pela qual ele se sente confortável neste curso é para o jogo curto”, concluiu.

Ele completa com outro número rebuscado quando lhe perguntam se o fato de que o número um do mundo agora está alternando entre ele, Scheffler e McIlroy é motivo suficiente para falar sobre um ‘Três Grandes’.

“Se continuar por mais cinco anos, você pode falar sobre isso. Temos um longo caminho a percorrer para nos compararmos com Palmer-Player-Nicklaus ou Tiger-Singh-Mickelson. Nos anos 2000, no auge de Woods, Phil e Vijay venceu 32 e 25 vezes nesse período”, lembrou.