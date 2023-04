Jon Rahm: um Grand Slam em formação

Jon RahmA celebração do Masters de São Paulo foi tudo menos selvagem e terminou pouco depois da meia-noite com o espanhol já na casa que havia alugado ao lado do curso.

O pai de dois filhos completou no domingo metade do Grand Slam que todo jogador de golfe adoraria alcançar.

Ele foi primoroso na vitória e deu cada passo rumo à vitória com uma calma extraordinária e um plano bem construído. Depois de vencer o torneio, ele mencionou seu pai adormeceuem espanhol – “Ai, aita (pai), graças a Deus você veio no final…”- e encerrou a cerimônia fazendo o sinal da cruz em homenagem a Seve Ballesteroscom algumas anotações que ele havia feito em uma folha de papel que estava escondida no púlpito.

O esporte não permite mais períodos de tempo para desfrutar dos sucessos. Nem pelo calendário, que o nativo de Barrika pegou de carro até Hilton Head, na Costa Leste, para jogar o RBC Heritage nesta semana, nem por demandas externas.

Ele não tinha acabado de pendurar a famosa Jaqueta Verde em seu guarda-roupa quando começou a pensar no que viria a seguir.

A jaqueta será aproveitada até que o espanhol retorne ao Augusta National em abril de 2024, e o retorne ao local de onde não deve sair, embora muitos estejam escolhendo Rahm para reter o título na próxima temporada.

Aos 28 anos, o Masters e o US Open estão em seu poder, faltando-lhe apenas o PGA Championship e o British Open, o Major que primeiro lhe chamou a atenção.

Grand Slam de golfe

O Grand Slam começa a figurar entre seus objetivos, apesar de sua insistência em não se deixar levar.

“Não vamos nos antecipar”, disse ele.

“Seria incrível. Seria ótimo. Poucas pessoas conseguiram fazer isso. Conseguir isso seria absolutamente incrível.

“É verdade que meio que entrei nessa corrida quando ganhei o US Open em 2021, mas é tão longe que você tenta não pensar nisso. Obviamente está na sua cabeça, mas ainda há um longo caminho a percorrer.

“Que dois jogadores gostam Arnold Palmer e Phil Mickelson não conseguiu dá uma ideia da dificuldade.”

A coleção só foi concluída por Gene Sarazen, Jack Nicklaus, Tiger Woods, Gary Player e Ben Hogan.

O PGA Championship é o próximo grande do calendário entre 18 e 21 de maio em Rochester.