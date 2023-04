Jonah Hill está envergonhado por Kanye West: não o ‘ama’ de volta, segundo fonte

Jonah Hill já foi um grande fã de Kanye West e sua música. Tanto que decidiu voar para Wyoming por capricho em 2018 apenas para obter uma prévia do rappervós álbum. Mas muita coisa mudou, e Hill agora está supostamente envergonhado de West.

O sentimento é despertado por uma combinação da retórica anti-semética de Kanye no final de 2022, incluindo comentários como “indo à morte com 3 em judaico pessoas” ou elogiando Hitler, bem como uma postagem do IG agora excluída nomeando Jonah Hill.

Jonah Hill está envergonhado por Kanye West

No final de março, Ye postou um pôster do filme 21 Jump Street (estrelado por Hill), com a legenda “Ninguém deve sentir raiva de um ou dois indivíduos e transformá-la em ódio contra milhões de pessoas inocentes. Não cristão pode ser rotulado como anti-semita sabendo Jesus é judeu.” Ele então terminou sua homenagem aleatória ao ator com: “Obrigado, Jonah Hill. Eu te amo”.

De acordo com RadarOnline, uma fonte interna revelou os sentimentos de Hill sobre a situação: “A última coisa que ele quer é ser puxado para o drama de Kanye”.

Kanye West: “Eu gosto de Hitler… os nazistas são legais”

A fonte explicou que o Muito mau O ator está realmente “envergonhado” pelo rapper e não tem motivação para consertar seu relacionamento com ele. “Se Kanye esperava algum tipo de cúpula de paz, ele pode pensar novamente. Para ser honesto, de Jonas envergonhado por isso”, concluiu a fonte.