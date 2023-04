Jonathan Majors diz que o vídeo prova que ele não agrediu a ex-namorada que foi a uma boate após o incidente

advogado de Jonathan Priya Chaudhry apresentou documentos na quarta-feira em Manhattan, informando ao tribunal que o motorista testemunhou o que aconteceu entre Jonathan e a mulher em março. De acordo com os documentos, por volta da 1h, o motorista viu a mulher agredir Majors “enquanto ela tentava roubar o telefone dele”.

Além disso, o motorista testemunhará que Majors nunca bateu na suposta vítima “de forma alguma, em nenhum momento, ou mesmo levantou a voz”. Majors e seu advogado também dizem que o motorista a viu “batendo, arranhando e atacando” Jonathan … e que Jonathan pediu ao motorista para parar o carro, para que ele pudesse escapar do ataque … o que ele fez.

A mulher supostamente disse à polícia que sofreu um dedo quebrado e uma laceração atrás da orelha durante a briga – no entanto, no documento, Chaudhry diz que eles têm provas de que é uma “mentira completa”.

Ela diz que eles têm horas de vídeos de segurança mostrando que a mulher foi a uma boate e ficou bêbada depois que Majors a deixou no carro – e ela também mandou uma mensagem para ele, acusando-o de infidelidade e ameaçando suicídio.

Quanto a quando ela estava em uma boate … O processo judicial de Majors inclui capturas de tela do vídeo de segurança mostrando a mulher usando livremente a mão direita, que ela alegou ter ferido Majors.

Eles dizem que ela foi vista festejando muito, bebendo e bebendo champanhe com os amigos sem nenhum sinal visível de lesão.

Quando sua noite no clube acabou, eles afirmam que ela apareceu na casa de Majors às 3h23 … entrou em seu apartamento, ligou para ele 32 vezes e enviou várias mensagens de texto com raiva e ciúmes. Majors não estava em casa quando ela chegou.

Eles dizem que Majors chegou em casa às 11h13 e a encontrou inconsciente e seminua no chão de seu closet. Ele também descobriu que ela supostamente vomitou em sua cama e disse que havia tomado “alguns comprimidos para dormir”.

Majors então ligou para o 911 e disse que, quando os paramédicos chegaram, a mulher teria dito repetidamente “não sei” quando perguntada sobre o que havia acontecido com ela.

No documento, Chaudhry afirma que as imagens da câmera corporal mostram a polícia entrevistando a mulher e “claramente a treinando para dizer que o Sr. Majors a agarrou pelo pescoço”. Chaudhry afirma que a suposta vítima nunca fez essa afirmação a ninguém antes da direção do policial.