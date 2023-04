Jonathan Majors é condenado a ficar longe de suposta vítima de violência doméstica

Um representante do escritório do promotor de Manhattan disse ao TMZ … um juiz concedeu uma ordem de proteção temporária completa na quinta-feira para a suposta vítima, a pedido dela. Fomos informados de que Majors não se opôs ao pedido, e o caso está programado para retornar ao tribunal em algumas semanas.

Advogado dos majores, Priya Chaudhry nos diz: “Consentimos porque o Sr. Majors não quer nada com a mulher que o agrediu” – acrescentando que sua equipe forneceu evidências de um médico e especialista em trauma, que eles insistem em apoiar seu lado da história.

Chaudhry continua dizendo: “É perturbador que, mesmo quando apresentado a essas evidências incontestáveis, o promotor distrital continue com esse caso falso”.

O TMZ divulgou a história … A equipe jurídica do Majors apresentou filmagem de segurança o que eles dizem mostra que seu ex foi a uma boate após o suposto ataque e não parecia estar ferido. Como você sabe, ela alega que Majors quebrou o dedo e deixou um corte atrás da orelha.

O promotor teria estado em contato com outras supostas vítimas … no entanto, isso ainda não foi confirmado e não está claro se seria admissível se o caso de Majors for a julgamento.