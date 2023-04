Jonathan Majors é dispensado pelo agente enquanto rumores de reformulação da Marvel começam a circular

Jonathan Majors está em crise após sua prisão por acusações de violência domésticaisso escalou para não ser mais representado por Entretenimento 360. Embora a maioria dos meios de comunicação tenha afirmado que nem a Marvel nem a Disney estão considerando uma reformulação, os mesmos veículos questionam se há uma reformulação no meio.

Após os eventos em Nova York, sua representação o abandonou por causa de seu comportamento pessoalisso de acordo com Dateline.

Majors não está encontrando apoio facilmente, já que o Lede Company, uma empresa de relações públicas também começaram seu processo de separação do ator Quantumania recentemente.

Jonathan Majors não estará presente no Met Gala deste ano

Majors ganhou impulso e trabalhou muito para chegar onde estava e parte do reconhecimento por seu trabalho lhe deu vantagens, como fazer parte dos A-Listers que compareceram ao Met Gala de Anna Wintour, no entanto, ele não estar mais representando Valentino.

Como um elemento menor disso, Majors e a casa de moda Valentino “concordaram mutuamente” que o

Jonathan Majors concluiu as filmagens da segunda temporada de Loki, reprisando o papel de Kang, o Conquistador, e a dataline garante que nem a Marvel nem a Disney sugeriram qualquer reformulação ou notícias sobre a saída do ator de sua participação em ambas as empresas.

Majors comparecerá perante um juiz em 8 de maio para enfrentar as acusações de assédio e agressão do promotor distrital da cidade de Nova York.

Seu advogado, Priya Chauldry, falou à imprensa em 27 de março, afirmando veementemente que “Jonathan Majors é completamente inocente e provavelmente foi vítima de uma briga com uma mulher que ele conhece. que todas as acusações serão retiradas em breve.”

A advogada do Majors, Priya Chauldry, falou de forma assertiva sobre as acusações

Chaudhry elaborou “as evidências incluem imagens de vídeo do veículo onde este episódio ocorreu, depoimentos de testemunhas do motorista e de outras pessoas que viram e ouviram o episódio e, o mais importante, duas declarações escritas da mulher retratando essas alegações.”

O advogado de Majors também divulgou a conversa de texto que seu cliente teve com a vítima denunciada e que apresentou queixa: “Por favor, deixe-me saber que você está bem quando receber isso. Eles me garantiram que você não será acusado. Eles disseram que tiveram que prendê-lo como protocolo quando viram os ferimentos em mim e souberam que tínhamos brigado. Estou com tanta raiva que eles fizeram. E lamento que esteja nesta posição.Vai garantir que nada aconteça sobre isso. Eu disse a eles que era minha culpa por tentar pegar seu telefone. Acabei de sair do hospital. Só me ligue quando estiver fora. Eu te amo.”