Jorge Masvidal afirma que Colby Covington recebeu tratamento especial de policiais no incidente de 22

Jorge Masvidal diz que não está tendo uma chance justa em seu caso de agressão agravada … alegando em novos documentos judiciais, obtidos por TMZ Sportsque colby covington receberam tratamento preferencial dos policiais durante sua briga em Miami no ano passado.

Nos documentos, Masvidal diz ter evidências de que em várias ocasiões durante o confronto deles em 21 de março de 2022, do lado de fora de um restaurante popular … Covington foi tratado com “favoritismo” pelo Departamento de Polícia de Miami Beach.

Especificamente, Masvidal diz que após o suposto ataque … Covington não ligou para o 911 – mas, em vez disso, ligou para um sargento de alto escalão do MBPD que era “amigo e parceiro de treinamento” da estrela do UFC … para que ele pudesse receber a intervenção da polícia de concierge.



21/03/22

Masvidal afirma que depois que Covington ligou para o sargento, o oficial então transmitiu o assunto para a delegacia como um “Código 3” – que, de acordo com Masvidal, é “reservado para tiroteio e crimes perigosos ativos”. Masvidal também diz que o sargento “fez ligações adicionais para policiais individuais para ‘ir imediatamente’ para a cena” – ao mesmo tempo em que desviou “mais de 20 policiais de seus deveres e responsabilidades” para garantir que recebessem a ajuda de Covington.



Além disso, Masvidal diz que Covington fez uma declaração durante uma entrevista em podcast antes do encontro na rua que ele “trabalha com o Departamento de Polícia de Miami Beach” – o que Masvidal afirma que prova ainda que ele pode ter recebido tratamento especial na noite do suposto ataque.

advogado de Masvidal, Bradford Cohenagora quer que várias coisas – incluindo o comentário do podcast de Covington – sejam admitidas como evidência para o julgamento iminente do lutador do UFC no caso … acreditando que isso ajudará a provar que seu cliente está fazendo um negócio injusto.





“De nossa investigação e depoimentos de testemunhas, está claro que o protocolo não foi seguido naquela noite e o Sr. Covington recebeu tratamento preferencial”, disse Cohen em um comunicado esta semana. “Infelizmente, as pessoas de Miami Beach que precisavam de um policial naquela noite provavelmente sofreram devido a mais de 15 policiais respondendo a uma ofensa de contravenção.”

Entramos em contato com o Departamento de Polícia de Miami Beach para comentar – mas até agora nenhuma palavra de volta.

Como informamos anteriormente, Masvidal é enfrentando pena de prisão grave no caso depois que ele foi atingido por acusações de crime de agressão agravada e crime de dano criminoso após alegações de que ele socou Covington duas vezes em uma emboscada fora de Papi Steak.

Enquanto isso, Covington – que afirma ter sofrido um lesão cerebrala dente lascadodar Rolex danificado assista no ataque – parece ter se recuperado da briga … já que há rumores de que ele será o próximo oponente do campeão dos meio-médios do UFC Leon Edwards.