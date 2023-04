Jorge Masvidal diz que pode mudar a opinião de Dana e ganhar luta pelo título vs. Edwards

Reproduzir conteúdo de vídeo



Dana Whiteé inflexível Leon Edwards‘ próxima luta será contra colby covington … mas Jorge Masvidal não tem tanta certeza, dizendo que acredita que pode mudar a opinião do chefão do UFC com uma vitória sobre Gilbert Burnse arrebatar a luta de “Cupcake Covington”.

“100% [I can jump Colby]. Eu sinto isso em meu coração, eu vejo isso em minha mente”, disse Masvidal, de 38 anos. Babcock é oTMZ Esportes” programa de TV (vai ao ar durante a semana em FS1).

“O UFC, no final das contas, é um negócio de venda de pay-per-view, e a vadia do Colby nunca vendeu mais de 300.000 pay-per-views, exceto quando era contra mim. O que ele e Leon vão fazer?”

Edwards, de 31 anos, derrotado Kamaru Usman no mês passado, mantendo o título dos meio-médios. Após a luta, White disse aos repórteres que Covington seria o próximo da fila, para desgosto de alguns fãs que realmente esperavam ver Masvidal vs. Edwards.

Claro, Jorge e Leon têm sérios problemas – er, frango – que chegaram ao auge no Reino Unido em 2019, quando os dois homens se envolveram em uma briga nos bastidores depois que Edwards gritou algo para Masvidal enquanto ele estava sendo entrevistado nos bastidores depois espancamento Darren Till.

A Gamebred não gostou do que Rocky disse, então ele serviu-o um “3 peças e um refrigerante.”

Primeiro, Masvidal tem que vencer o também desafiante Durinho Burns, 5º colocado da categoria, no UFC 287, no sábado… uma luta que Jorge acredita que combina com seu estilo.

“Na luta de Gilbert, eu não tenho um lutador de destaque como aquele, onde ele pode continuar indo para queda após queda. Ele não tem isso, ele nunca mostrou isso”, disse Masvidal.

“E na trocação, sim, ele joga forte, mas não entende a doce ciência. Ele não entende as configurações. Ele não entende distância, tempo, fintas, coisas assim. Do ponto de vista técnico, eu acho que esta é uma ótima combinação para mim. Eu só tenho que aparecer, colocar meu capacete, colocar meu bocal e começar a trabalhar e apenas colocar os buracos no rosto desse cara.

Quando Jorge e Gilbert entrarem no octógono, eles farão isso na Miami-Dade Arena, cidade natal de Masvidal, Miami, onde Gamebred, apenas um garoto, cresceu lutando contra caras mais velhos e maiores em quintais e nas ruas.

Masvidal representa MIA pesado até hoje… e o card é especialmente importante para ele porque, quando criança, ele disse a um amigo que um dia traria um grande card do UFC para o sul da Flórida, e agora ele o trouxe.

“Olhei para o meu amigo com quem eu estava e disse a ele ‘Um dia trarei um show aqui para Miami.’ Demorou 20 anos, mas agora estamos nessa cadela!”

E Jorge diz que a cidade não poderia estar mais feliz e agradecida.