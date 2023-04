Jorge Masvidal e Kevin Holland separados por segurança após briga antes do UFC 287

Jorge Masvidal e Kevin Holland não estão lutando entre si, mas quase começaram o UFC 287 alguns dias antes em Miami.

Os meio-médios tiveram que ser separados pelos seguranças do hotel anfitrião na quarta-feira, mas parece que não houve encontro físico, mas apenas uma briga verbal.

Um pequeno vídeo surgiu nas redes sociais mostrando os lutadores gritando uns com os outros, com a segurança do UFC mantendo-os distantes.

Não há informações sobre o que começou o incidente, mas fontes que falaram com o MMA Fighting classificaram a briga como “nada grave” e disseram que nenhum soco foi dado pelos lutadores. Fontes disseram que a segurança do UFC já estava ciente de que havia algum tipo de rixa entre Holland e Masvidal, e tomou medidas para garantir que eles não ficassem muito próximos um do outro antes de suas respectivas lutas no sábado.

Após o desentendimento, Holland divulgou um vídeo de sua autoria abordando o incidente, embora não pareça que haverá repercussões para os lutadores.

“Deixe-me ir em frente e dizer, aquele vídeo vai sair, e então eles provavelmente vão fazer uma mudança de oponente novamente! F***!” Holland disse no Instagram.

Até o momento, nenhuma alteração foi feita na luta envolvendo Holland ou Masvidal no UFC 287.

Ambos os lutadores estão competindo no card principal no sábado, com o próprio Masvidal de Miami lutando em casa no evento co-principal ao enfrentar Gilbert Burns, enquanto a Holanda enfrenta Santiago Ponzinibbio em outra luta no pay-per-view.

Provavelmente é seguro supor que o UFC trabalhará duro para garantir que Holland e Masvidal não fiquem muito próximos um do outro pelo resto da semana, embora ambos estejam programados para aparecer na coletiva de imprensa pré-luta marcada para quinta-feira às 17:00 ET .