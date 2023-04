Jorge Masvidal questiona Colby Covington sobre próxima chance de título: ‘Você não pode lutar se tiver uma lesão cerebral’

Jorge Masvidal ainda acha que tem chance de ganhar uma chance pelo cinturão do UFC neste fim de semana.

No mês passado, o campeão dos meio-médios Leon Edwards consolidou seu domínio sobre o título até 170 libras ao derrotar Kamaru Usman em sua revanche no UFC 286. Após a luta, Edwards sugeriu que sua próxima defesa de título poderia vir contra o vencedor do co-evento principal do UFC 287 entre Masvidal e Gilbert Burns, no entanto, o presidente do UFC, Dana White, descartou essas ideias ao declarar que o rival de longa data de Masvidal, Colby Covington, é o próximo da fila.

Dado o sangue ruim entre os dois, Masvidal não está muito satisfeito com isso.

“Atualmente, tenho três crimes porque esse filho da puta do Colby disse que eu causei uma lesão cerebral nele, então como diabos ele vai lutar por qualquer título é o que eu quero saber”, disse Masvidal na quarta-feira no UFC 287 dias de mídia. “O UFC vai ser processado se aquele cara entrar lá e algo assim acontecer. Porque supostamente, supostamente – porque eu não fiz merda nenhuma – ele diz que eu causei uma lesão cerebral nele. Eu não fiz merda nenhuma com ele.”

“Esse cara tem uma lesão cerebral, como eu disse, então ele está reclamando”, continuou Masvidal. “Eu tenho três crimes na minha cabeça porque esse cara está dizendo que tem uma lesão cerebral. Tenho certeza de que, no nível médico, você não pode lutar se tiver uma lesão cerebral. Como sempre, esses caras estão cheios de merda. Não sou médico nem nada, mas tanto faz.”

Masvidal e Covington têm uma rivalidade histórica que tomou um rumo particularmente sombrio no ano passado, quando Masvidal supostamente agrediu Covington do lado de fora de um restaurante em Miami, apenas algumas semanas depois de perder para ele no UFC 272. Após o incidente, Covington afirmou ter sofrido uma lesão cerebral da suposta agressão. O julgamento está marcado para 22 de maio para resolver o assunto.

Mas com Masvidal atuando no evento co-principal do primeiro card do UFC em Miami em 20 anos, há muitas dúvidas sobre se Covington pode aparecer ou agitar ainda mais o pote com “Gamebred”, mas Masvidal não está preocupado.

“Claro cara. Ele é um prostituto em busca de atenção”, disse Masvidal. “Ele vai estar lá. A 30 metros de distância com 20 seguranças, ele vai dizer todo tipo de merda maluca, que ele é o rei disso e daquilo, mas ele é apenas o rei de chamar a polícia e chupar c****.

“Eu não dou a mínima para voar f *** [if Covington is at UFC 287]. Tudo o que sei é que ele tem uma ordem de restrição contra mim. Eu tenho que ficar a 30 metros desse indivíduo. Eu nem sei por que ele colocaria uma coisa dessas em mim porque eu sou o cara mais legal. Então, minha mente ainda está confusa sobre por que ele tem uma ordem de restrição contra mim.

Em vez disso, Masvidal está estritamente preocupado em fazer o que foi prometido a Covington: a próxima chance pelo título dos meio-médios.

Masvidal tem sua própria longa história com Edwards, e como uma das maiores estrelas do UFC, “Gamebred” acredita que com o desempenho certo neste fim de semana, ele pode fazer isso acontecer.

“Nunca subestimei ninguém que tem duas mãos e dois pés, mas também não paro de pensar nisso — depois dessa luta eu vou para a Inglaterra, vou usar esse cinturão para bater na cabeça do Leon, e depois voltar para este grande país e defender esse cinturão”, disse Masvidal. “Então não é algo que eu não penso. Está no fundo da minha mente, definitivamente, mas a primeira coisa é Gilbert. Elimine-o de uma forma impressionante e não haverá mais ninguém lutando por nada além de mim, sabe?

“A última vez que verifiquei, o UFC é um negócio de venda de pay-per-view. O idiota do Colby nunca quebrou 300.000 pay-per-views em sua vida, exceto quando ele lutou comigo. Leon não é um sorteio de pay-per-view. De repente, eles estão apenas organizando eventos para colocá-los? Eu não acho. Então, desde que eu faça meu trabalho no sábado, todo o resto se encaixará.

O UFC 287 acontece neste sábado, no Kaseya Center, em Miami.