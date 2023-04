Jorge Masvidal responde à acusação de Gilbert Burns: ‘Nunca traí’

Recentemente aposentado do UFC, Jorge Masvidal nega a alegação de Gilbert Burns de que ele trapaceou no UFC 287.

Depois de derrotar Masvidal por decisão unânime, Burns acusou o oponente de usar um “cachorro velho, truque de Miami” ao aplicar loção na pele antes da luta. Burns disse que a loção vazou durante a luta, tornando a pele de Masvidal escorregadia e, portanto, mais difícil de agarrar.

“Existe uma comissão. Havia, tipo, três comissários nos bastidores ”, respondeu Masvidal na segunda-feira em A Hora do MMA. “Há várias pessoas nos bastidores além [UFC anti-doping partner U.S. Anti-Doping Agency]. Nunca engraxei, nunca fui pego por trapacear nem nada.

“Talvez eu seja o filho da puta mais suado que ele conhece, mas nunca engraxei. Eu nunca coloquei nada na minha vida para sempre. Eu nunca fiz isso na minha vida. Talvez ele devesse culpar sua técnica por ser uma merda, não ser capaz de fazer nada além de se segurar no chão.”

Burns completou quatro quedas e acumulou um tempo significativo no controle de Masvidal na lona. Masvidal conseguiu se levantar, mas teve 39 golpes significativos contra 42 de seu oponente, de acordo com as estatísticas do UFC.

Burns disse que se Masvidal não fosse tão escorregadio, ele teria conseguido finalizar a luta.

Masvidal posteriormente anunciou sua aposentadoria do esporte. Ele empolgou a arena com sua família e não apareceu na coletiva de imprensa pós-evento para responder à acusação de Burns, que no método espelhou um ex-campeão dos leves BJ Penn feito em Georges St-Pierre após uma derrota na superluta do UFC 94.

“Eu nunca trapaceei”, disse Masvidal. “O árbitro estava lá, me tocando constantemente e nos separando e nos movimentando. Você está me dizendo que ele não poderia dizer se eu tinha graxa? Não há diferença entre isso e suar, então tanto faz, mano.

“Eu nunca trapaceei. Eu não estou prestes a trapacear. Eu nunca tive um ponto tirado de mim em minhas lutas profissionais de 50 e poucos anos. Então, para esse cara tentar caluniar meu nome no meu último, tanto faz, mano.

A derrota por decisão para Burns marcou o quarto revés consecutivo de Masvidal no UFC, que incluiu derrotas consecutivas contra o agora ex-campeão dos meio-médios Kamaru Usman. Fora da jaula, ele enfrentou problemas legais decorrentes de sua rivalidade com Colby Covington, que explodiu no ano passado com uma suposta agressão que ele cometeu fora de uma churrascaria em Miami.

Dentro do octógono, porém, Masvidal apontou seu cartel limpo de competições.

“Isso me incomoda, porque nunca coloquei graxa ou vaselina ou qualquer coisa”, disse ele. “Eu apenas vou lá e compito, mano. Eu nunca usei esteróides. Nunca perdi peso. Então eu sinto que não preciso trapacear para vencer nenhum desses filhos da puta. Então, é só o que for, mano. Deixe-o jogar o que quiser lá fora.