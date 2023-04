Jorge Masvidal sugere que aposentadoria pode seguir com derrota no UFC 287

Seria o UFC 287 o último que veremos Jorge Masvidal dentro do cage?

“Gamebred” deu a entender isso na edição do UFC 287 de “Countdown”, antevendo sua próxima luta com Gilbert Burns, dizendo que ele pode se aposentar caso perca para Burns no sábado.

“Esta pode ser a última”, disse Masvidal. “Se eu perder, estou praticamente desistindo. Mas uma vitória contra Gilbert significa que as coisas estão indo na direção certa. Então, se eu rolar os dados e fizer tudo certo, vou apostar tudo. Por um título, ou muitos títulos.”

Masvidal está atualmente na mais longa sequência de derrotas de sua ilustre carreira, tendo perdido três lutas consecutivas no evento principal. O lutador de 38 anos ficou aquém das disputas consecutivas pelo título contra Kamaru Usman e depois perdeu na decisão unânime desequilibrada para o rival de longa data Colby Covington no UFC 272 em março de 2022.

Antes desses contratempos, Masvidal emergiu como uma das estrelas mais quentes de todo o MMA após um trio de vitórias espetaculares sobre Nate Diaz, Ben Askren e Darren Till. Indo para sua 52ª luta profissional e 20º ano como lutador profissional, Masvidal está otimista de que ainda tem um campeonato restante.

“Acho que estou no meu melhor agora”, disse Masvidal. “Meu mental, meu físico, agora tenho que ir lá e provar. Eu tenho minhas costas contra a parede, mas posso começar minha ressurreição aqui em Miami, Dade County, a cidade que me deu à luz, que me fez, que me moldou, então estou mais do que animado. 8 de abril, dou tudo o que tenho e ganho, continuamos jogando os dados até conseguirmos a porra do cinturão. Vamos.”

Assista ao segmento Burns vs. Masvidal do UFC 287 Countdown aqui: