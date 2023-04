José Aldo pediu desculpas a Conor McGregor pela explosão pós-luta, provavelmente não lutará contra Floyd Mayweather na próxima

RIO DE JANEIRO – José Aldo e Conor McGregor estão tranquilos novamente após uma intensa coletiva pós-luta em Milwaukee.

O peso-pena brasileiro disse no episódio desta semana do podcast de MMA Fighting Trocação Franca que interpretou mal os comentários de McGregor logo após seu empate no boxe com Jeremy Stephens no início deste mês na Gamebred Boxing, o que levou a seu discurso profano no “The Notorious”.

“Fiquei um pouco acalorado”, disse Aldo. “Eu tinha acabado de rever a partida no vestiário e tinha ganhado, todo mundo falava, e logo depois um repórter me perguntou [about McGregor’s comments], e eu não tinha visto o que Conor havia dito. Eu o xingava, ria muito por causa disso. Mas quando cheguei ao Brasil, mandei mensagem pedindo desculpas porque vi que não era a intenção dele me desafiar, ele estava tentando me dar um empurrão. eu entendi errado [his intentions]. Mas estamos bem de novo. Conor é meu amigo. Eu desejo a ele tudo de bom.”

Aldo e McGregor têm sido muito cordiais um com o outro nos últimos anos, uma amizade incomum depois daquela que foi uma das rivalidades mais acaloradas e importantes da história do UFC. Agora boxeador em tempo integral após se aposentar do MMA, Aldo disse que está “super aberto” para viajar para a Irlanda e treinar com o “The Notorious”.

“Sim. Por que não?” disse Aldo, que venceu sua estreia no boxe por decisão no início deste ano no Rio de Janeiro, antes de lutar pelo empate majoritário em abril. “Tenho que aprender muito no boxe. Existem alguns grandes boxeadores irlandeses, então se eu tiver a oportunidade de ir para a Irlanda e treinar com Conor e os irlandeses, estou super aberto a isso. Especialmente o boxe profissional. É um mundo novo e tenho que aprender com os melhores. O Conor tem um boxe bom, ele lutou contra o Mayweather no boxe, então ele tem muito a me ensinar”.

Aldo disse ao MMA Fighting no início deste ano que estava em negociações para uma possível luta de exibição com Mayweather na Arábia Saudita, mas disse que desde então mudou um pouco o foco. O ex-campeão dos penas do UFC e WEC revelou que recebeu uma vaga em um futuro card da Gamebred Boxing no final de 2023, mas está em negociações para uma luta na Arábia Saudita no início de julho contra um boxeador profissional ainda a ser definido.

“Todos [Abdelaziz] já havia negociado com [Mayweather’s] pessoal e foi acertado com o pessoal da Arábia Saudita, o xeque”, disse Aldo. “Mas acho que eles estão gostando do que estou mostrando no boxe e está criando uma euforia para buscar coisas maiores também. Não superamos a ideia de boxear Mayweather, pode acontecer, mas temos outros planos primeiro.

“Eu queria construir uma carreira no boxe como todo mundo faz, começar contra adversários mais fáceis e ganhar experiência até chegar lá, mas pelo nome que tenho, é difícil seguir o mesmo caminho que todo mundo faz. Estamos tentando escolher a luta certa. Jeremy era muito mais pesado do que eu agora. Eu estava com 157 libras quando fui para a arena na noite da luta e ele estava com mais de 177. A diferença era enorme.

“Assim que a luta acabou, Ali disse que tínhamos vencido, mas tínhamos que lutar no peso certo. Vou lutar no 140. Mas como novas oportunidades surgiram no boxe, talvez essa luta de Mayweather tenha que esperar um pouco.”