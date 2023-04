Jose Aldo solta palavrões em Conor McGregor após Gamebred Boxing 4: ‘Conor é um ‘a ******’

Jose Aldo boxeou Jeremy Stephens para um empate majoritário no Gamebred Boxing 4 de sábado à noite em Milwaukee, e o ex-campeão do UFC Conor McGregor parece ter gostado do que viu.

Logo após a leitura do resultado, do qual Aldo discordou, McGregor twittou que “eu e o Aldo deveríamos boxear”. O brasileiro, que perdeu o cinturão dos penas do UFC para McGregor em apenas 13 segundos em 2015, deu uma resposta furiosa na coletiva de imprensa pós-luta.

“Conor é um babaca”, disse Aldo em seu português nativo. “Ele só fala agora porque tem luta marcada, e faz isso para vender qualquer coisa, não para lutar de verdade. Ele é um filho da puta.”

Aldo disse que vai se sentar com o gerente Ali Abdelaziz para discutir suas opções agora, que incluem boxe Floyd Mayweather Jr. luta de exibição na Arábia Saudita e revanche Stephens sob a bandeira Gamebred Boxing, disse ele.

“Estamos pensando mais nessa partida porque estamos negociando há muito tempo, a da Arábia Saudita com Mayweather”, disse Aldo. “Conor, diga a ele para chupar um canavial de paus, esse filho da puta.”

O responsável pelas traduções português-inglês da coletiva não traduziu as palavras de Aldo para McGregor, e o veterano do UFC percebeu.

“E diga ao Conor que se foda de novo”, disse Aldo em português. “Devíamos ter lutado no UFC e ele nunca quis, e agora está falando merda sem parar.”

McGregor, que deve enfrentar Michael Chandler ainda este ano, depois de ambos terem treinado a última temporada de O ultimo lutadorrespondeu aos comentários de Aldo nas redes sociais.

“Bem, ok então”, escreveu McGregor com uma risada. “Seja o que for, rapaz, eu só estava tentando ser legal. Quem mijou no seu açaí?”

Ele seguiu com outro tweet, desta vez visando Stephens.