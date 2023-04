Josh Smith, do Texas Rangers, está surpreendentemente bem, apesar de ter sido atingido por uma bola de 89 mph

Emuito única vez um jogador como rangers do Texas‘ Josh Smith passa por isso, todo o estádio cai em um silêncio mortal que às vezes pode ser difícil de descrever. Como ele se preparou para bater contra O arremessador dos Orioles, Danny Coulombe, Josh Smith não imaginava o que aconteceria a seguir. À primeira vista, o arremesso não parece estar muito alto, mas a bola fez uma curva perigosa que nem deu a Smith a chance de desviar da bola. Embora ele tenha tentado se esquivar, esse tom selvagem o atingiu diretamente na mandíbula. O estádio ficou em silêncio mais uma vez, essa cena dá arrepios na espinha de qualquer um. Dado o quão tremenda a velocidade pode ser, um golpe como esse é potencialmente fatal para qualquer rebatedor.

Ao cair no chão com as mãos no rosto, Smith foi rapidamente atendido pelo Rangers do Texas’ equipe médica. Felizmente, ele conseguiu sair de campo sozinho, mas foi levado ao hospital para fazer mais exames. Às vezes, golpes como esses podem nos enganar, pois não sentimos que nada aconteceu no início e depois descobrimos que tivemos uma grande concussão. No entanto, outros relatórios do incidente estão começando a sugerir que Josh Smith está surpreendentemente bem. O que significa que a estrela do Texas Rangers tem um queixo incrivelmente forte. Talvez ele também tenha futuro no boxe ou no UFC.

Josh Smith se dirige aos fãs após o susto

Através de seu funcionário Twitter conta, Josh Smith decidiu enviar uma mensagem a todos os seus seguidores para dizer que está bem. Ele escreveu: “Obrigado a todos que estenderam a mão e enviaram orações. Estou bem e espero estar de volta ao campo em breve.” Até o gerente do Texas Rangers Bruce Bochy confirmou que os testes voltaram limpos, nada de grave aconteceu com Smith além do grande susto. Smith sabe que teve muita sorte, ao contrário de outros jogadores que sofreram terrivelmente depois de um arremesso selvagem. O caso de Justin Turner vem à mente, que precisou de 16 pontos depois de ser atingido durante um jogo Red Sox x Tigers em março.