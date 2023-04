Jovem MA culpa as decisões de vida pelo revés na saúde, anuncia o retorno do verão

Young MA diz que está “muito sóbria” neste momento – e, como resultado, ela está pronta para inundar o verão com novas músicas.

No domingo, Young MA admitiu ter tomado muitas “decisões erradas em sua vida” … e ela disse que, por um tempo, essas decisões afetaram sua capacidade de continuar sua carreira.

Ela não especificou que mau hábito ela cortou em sua sobriedade, mas garantiu aos fãs que o verão seria iluminado com novas músicas do Young MA e ela lançaria um documentário que revelaria mais detalhes no devido tempo.