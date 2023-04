Juan Martin del Potro quer sua ‘última dança’ no US Open 2023

Fworms tenista argentino Juan Martin del Potroque se aposentou das quadras em fevereiro de 2022, quer ter sua ‘última dança’ em 2023, voltando da aposentadoria para competir no US Open de 2023.

O argentino conversou com o The West Australian, onde deixou claro suas intenções de voltar às quadras.

“Estou determinado a fazer todo o possível para jogar uma última partida oficial no US Open 2023”, afirmou

A condição de seu joelho decidirá se ele pode retornar

Apesar do desejo de estar no quarto Grand Slam da temporada no ATP por convite, o jogador de 34 anos sabe que não será fácil devido ao estado do joelho.

“Não sei se o meu joelho me vai permitir estar a 100 por cento ou não, mas deixei claro o meu desejo de que o último jogo da minha carreira profissional seja este ano e, nesse caso, tem de ser em Flushing Meadows. ,” ele adicionou.

Del Potro mantém a forma

Por outro lado, disse que está treinando e tem jogado ultimamente.

“Adoro competir e quero fazer mais uma vez. Estou jogando muito tênis, mas é difícil para mim porque quando bato forte costumo perder o ponto. Vou trabalhar muito para conseguir pronto e depois veremos o que acontece”.

US Open gostaria do retorno do veterano

Stacey Allasterdiretor do torneio, reagiu positivamente à intenção de Juan Martin de estar em Nova York este ano.

“Ele é um competidor tremendo, mas amigável, e ficaríamos muito felizes em ter este ex-campeão do Aberto dos Estados Unidos se juntando a nós no torneio deste ano”, disse. AllasterLeia a declaração de.

Romance com a Big Apple

Juan Martin del Potro procura a sua ‘Última Dança’ no local onde conquistou o título mais importante da sua carreira como profissional dentro da ATP.

Em 2009, ele venceu o Aberto dos Estados Unidos após vencer a Suíça Roger Federer na final em cinco sets.

Conquistas da carreira ATP

Em 17 anos no circuito masculino, conquistou 22 títulos em 35 finais da ATP. Os destaques incluem o Basel Tournament 2012, o Abierto Mexicano de Tenis 2018 e o Indian Wells 2018.

Ele também conquistou a medalha de bronze nos Jogos Olímpicos de Londres 2012 e a medalha de prata no Rio de Janeiro 2016.