Judy Farrell, estrela do M*A*S*H, morre aos 84 anos após sofrer um derrame

Judy Farrell mais conhecida por interpretar a enfermeira Able no seriado de TV “M*A*S*H”, morreu, segundo o TMZ.

filho de Jude, Michael, fala que faleceu em um hospital no domingo após sofrer um derrame nove dias antes. Dizem-nos que enquanto ela estava no hospital, Judy estava conscientemente alerta e capaz de apertar as mãos de seus entes queridos, mas não conseguia falar devido ao derrame.