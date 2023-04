Juiz Mathis nega rixa com 50 Cent depois de bater de frente com ‘BMF’

Reproduzir conteúdo de vídeo



TMZ.com

Na Matemática do Juiz diz que não tem ressentimentos depois de ir e voltar com 50 centavos no início deste mês … mas ele ainda está avançando com seu próprio projeto “BMF” de qualquer maneira !!!

TMZ Hip-Hop conversou com hizzoner no LAX, onde ele explicou que ele e 50 não se falam desde o desentendimento na mídia social sobre a próxima cinebiografia de Mathis, “A primeira-dama do BMF: a história de Tonesa Welch”.

O juiz de TV é o produtor executivo do filme e ex de 50, Vivica A. Foxé o diretor … mas 50 foi mais preocupado com Tonesa sendo rotulada de “associada do BMF”, porque ele diz que os laços dela são mais com o 263 Crew de Detroit … uma gangue que precedeu o BMF.

Independentemente do que o título diga, JM nos diz que é um orgulhoso nativo de Detroit, procurando divulgar a história de Tonesa, que estreará no BET+ ainda este ano.

Aguardando sua permissão para carregar a mídia do Instagram.

Ele também não se importa com as piadas dos anos 50 porque diz que os dois são do mesmo estilo de vida !!!

50 foi infame baleado 9 vezes antes de sua carreira de rap disparar, enquanto Mathis diz que foi baleado duas vezes e até mostrou seus ferimentos de bala!