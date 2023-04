Juiz ordena que policiais prendam Antonio Brown por pensão alimentícia não paga

Antonio Brown é um homem procurado mais uma vez … desta vez, TMZ Sports soube que um juiz ordenou que policiais prendessem o ex-astro da NFL por causa de pensão alimentícia não paga.

De acordo com documentos judiciais, a ordem foi emitida por um condado de Miami-Dade, na Flórida. juiz em 14 de abril … depois que Brown supostamente evitou pagamentos que ele foi obrigado a fazer para seu ex, Wiltrice Jackson.

O Gabinete do Xerife do Condado de Broward recebeu a ordem … um porta-voz do BCSO confirmou na manhã de sexta-feira.

Mas, de acordo com os documentos, Brown pode ser libertado da custódia se pagar $ 30.000 … que o juiz da Flórida decidiu que deve ser aplicado à pensão alimentícia não paga.

Brown e Jackson namoraram durante os primeiros dias de jogo do ex-astro do Pittsburgh Steelers – e tiveram uma filha juntos.

O relacionamento deles, no entanto, teve mais do que seu quinhão de altos e baixos – com Jackson acusando Brown de empurrá-la durante uma disputa doméstica em 2019. Brown nunca foi cobrado pela reclamação.

A polícia já foi instruída a colocar Brown sob custódia várias vezes nos últimos anos … inclusive no final de 2022, quando um mandado de prisão foi emitido para o ex-astro da NFL depois que ele supostamente se envolveu em um incidente doméstico com a mãe de seus filhos em Tampa. O mandado, no entanto, foi finalmente retirado depois que as autoridades disseram que a suposta vítima contou sua história.