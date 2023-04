Julgamento do acidente de esqui de Gwyneth Paltrow pode não ter acabado, médico considera apelação

Gwyneth Paltrow obteve um grande W no tribunal em seu julgamento de acidente de esqui, mas pode não estar totalmente acabado … como descobrimos que o médico que alegou que ela o feriu está considerando um recurso.

Robert Sykesadvogado do Dr. Terry Sanderson disse ao TMZ … “Discordamos sinceramente do resultado e consideraremos todas as opções no futuro … incluindo uma moção ao tribunal para um novo julgamento ou uma possível apelação. Todas essas coisas estão sobre a mesa.”



Sykes diz acreditar que houve uma série de erros cometidos no caso que poderiam formar a base de uma apelação. Ele diz que uma questão é que o juiz permitiu que os advogados de Gwyneth investigassem o passado de Terry, que eles insistem que não estava “totalmente relacionado” com a colisão na montanha, mas não permitiu que seus advogados fizessem o mesmo com relação ao passado de Paltrow.

Getty Gwyneth Paltrow arrastada para ‘Jeffrey Dahmer Look’ em seu julgamento civil



Conforme informamos, o júri chegou a um veredicto Quinta-feira no julgamento … dizendo que foi Sanderson quem causou o acidente com o GP na pista de esqui – e não o contrário – como ele havia afirmado.

A atriz recebeu $ 1 em danos, a quantia que ela exigiu em seu contra-processo.



27/03/23

Sanderson processou paltrow em 2019, culpando-a por bater nele nas encostas do Deer Valley Resort, em Utah, em 2016. Sanderson disse que sofreu uma concussão e quebrou as costelas como resultado do acidente.



24/03/23

Seu processo inicial pedia mais de $ 3 milhões em danos, no entanto, o juiz mais tarde decidiu que ele só poderia receber no máximo $ 300.000.

No que diz respeito ao cronograma de tudo isso, fomos informados de que a equipe de Terry ainda não está fazendo nenhum movimento … em vez disso, eles estão considerando suas opções e levarão seu tempo antes de tomar uma decisão final.