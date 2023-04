Julia Faustyna, a falsa Madeleine McCann, é acusada de ter pornografia infantil em seu telefone

Julia Faustyna está nas manchetes novamente, e não desta vez por suas afirmações de que ela é realmente Madeleine McCann.

A polonesa – que também atende pelos nomes de Júlia Caminha e Júlia Wendell – alcançou a fama no início de 2022, quando afirmou que acreditava que era Madeleine McCannembora essas alegações tenham sido rapidamente rejeitadas.

Destaques da entrevista do Dr. Phil com Julia Wendell, a garota que afirma ser ‘Madeline McCann’

Mas, Júlia Faustina agora poderia estar em apuros no EUAdepois Fia Johanssono detetive psíquico que a trouxe para a Califórnia para o teste de DNA, apresentou um relatório ao Departamento do Xerife do Condado de Orange depois de encontrar um dos telefones do jovem de 21 anos.

De acordo com o The Sun, este telefone pode conter “imagens explícitas de crianças” e “evidências de que Julia estava encorajando meninas a entrar em plataformas de sexo”.

“A polícia está levando isso muito a sério e me garantiu que uma investigação completa será feita”, disse. Johansson disse ao The Sun.

Julia Faustyna nega as acusações de pornografia infantil

No entanto, Júlia Faustina negou veementemente essas alegações de que havia arquivos de pornografia infantil naquele telefone.

“Eu não tinha pornografia infantil no meu telefone”, disse ela ao The Sun quando questionada sobre o assunto.

“Não sou um pedófilo e nunca tentei encorajar nenhum adolescente a fazer nada ilegal, ruim e nojento.

“Eu não sou um pedo. Eu sou uma vítima de um pedo.

“Apenas pense bem. Eu alguém é um pedo, acredito que essa pessoa nunca iria sozinha a uma delegacia ou essa pessoa nunca falaria sobre o que eu estava falando em público para o mundo inteiro porque seria muito perigoso para essa pessoa .

Não é lógico. Estou dizendo a verdade e vou limpar meu nome porque não sou um monstro”.

Embora o Departamento do Xerife do Condado de Orange não tenha compartilhado nenhum detalhe sobre este caso, eles confirmaram que Fia Johansson arquivou um relatório com eles.