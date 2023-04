Julia Wendell, mulher que afirma ser Madeleine McCann, recebe resultados de DNA

Tpolonesa que ganhou as manchetes depois de alegar que estava desaparecida, a menina Madeleine McCann teria recebido os resultados do DNA.

Júlia WendellAs alegações de ela foram negadas por seus próprios pais e agora há provas de que ela não tem herança britânica. Em vez disso, o Radar Online relatou que os resultados descobriram que Wendell era da Polônia.

“Ela é absolutamente 100 por cento da Polônia”, Dr. Johansson disse RadarOnline.com.

“Ela é uma pequena porcentagem de lituana e russa, mas os resultados dos testes mostram que ela é polonesa.”

Madeleine está desaparecida desde 2007. Sua família não a vê desde as férias na Praia da Luz, em Portugal, quando ela tinha três anos.

reivindicações de Wendell

Enquanto isso, Wendell afirmou que não tem lembranças de grande parte de sua infância e enfatizou que não viu sua certidão de nascimento.

“Não me lembro da maior parte da minha infância, mas a minha memória mais antiga é muito forte e é sobre férias num local quente onde há praia e prédios brancos ou muito claros com apartamentos. Não vejo a minha família nesta memória ”, observou ela no passado.

“Pedi fotos de quando minha mãe estava grávida de mim, outros registros médicos e fotos da minha infância e ela nunca mostra, ela sempre me diz que sou louco.

“Meu professor da escola, quando eu era muito jovem, disse que eu não estava lá desde o início, mas meus pais insistem que eu estava.

“Depois de toda essa confusão, comecei a fazer minha própria pesquisa, descobri o que havia acontecido com Madeleine McCann e começamos a juntar as semelhanças que compartilhamos. Tem sido tão estressante tentar fazer com que as pessoas me escutem.”